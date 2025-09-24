"Batalha Atrás de Batalha". DiCaprio é o protagonista imperfeito de novo thriller de Paul Thomas Anderson

O novo filme de ação "Batalha Atrás de Batalha", que se estreia nos cinemas portugueses na quinta-feira, tem em Leonardo DiCaprio um "protagonista incrivelmente imperfeito", disse o ator numa conferência de imprensa em Los Angeles em que a Lusa participou.

"Adoro a premissa de alguém que pensamos que vai ser um herói capaz de ressuscitar as ferramentas do seu passado revolucionário", afirmou DiCaprio. "Mas o seu verdadeiro heroísmo é a ideia de que continua a avançar implacavelmente para proteger a sua filha".

DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson na nova longa-metragem do realizador Paul Thomas Anderson, que baseou o argumento de forma livre na novela "Vineland", de Thomas Pynchon (1990).

Ferguson é "um desastre de pai", disse Leonardo DiCaprio, mas vai ser atirado para uma circunstância em que tem de salvar a sua filha Willa, interpretada por Chase Infiniti.

O argumento configura o tipo de protagonista tradicional que já vimos muitas vezes, mas o personagem evolui com o decorrer do filme. DiCaprio inspirou-se em Al Pacino em "Um Dia de Cão" e Jeff Bridges em "O Grande Lebowski" para criar Bob Ferguson.

Com quase três horas de duração, "Batalha Atrás de Batalha" é um filme que Paul Thomas Anderson começou a pensar fazer há vinte anos. O realizador e argumentista toca em temas que estão na ordem do dia, incluindo imigração ilegal e racismo, num filme que alterna entre grandes cenas de ação e momentos íntimos entre personagens.

"O que Paul consegue fazer é pegar em temas que normalmente seriam controversos e encontrar humor no absurdo das coisas", descreveu a atriz Regina Hall, que dá corpo a Deandra. "É sobre amor, é sobre família", continuou. "Conexão, compromisso, revolução".

Outro tema abordado pelo realizador é o que pode acontecer depois de uma mulher ser mãe, algo que acontece com Perfidia Beverly Hills, a revolucionária interpretada por Teyana Taylor.