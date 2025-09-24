Menu
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Frank Miller vai ser um dos convidados da Comic-Con Portugal 2026

24 set, 2025 - 13:51 • João Malheiro

A Comic-Con Portugal refere que o artista norte-americano vai participar em painéis exclusivos, sessões de autógrafos e momentos de interação direta com o público.

A lenda da banda desenhada Frank Miller vai ser um dos convidados oficiais da Comic-Con Portugal, que se realiza no próximo ano entre 23 a 26 de abril.

Criador de "Sin City", "300" e "The Dark Knight Returns", tudo obras que acabaram por inspirar muitos trabalhos na área do Cinema.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Frank Miller revolucionou personagens icónicos como Daredevil, Batman e Wolverine, entre outros.

Em comunicado oficial, a Comic-Con Portugal refere que o artista norte-americano vai participar em painéis exclusivos, sessões de autógrafos e momentos de interação direta com o público.

"A presença de Frank Miller na Comic Con Portugal 2026 representa uma oportunidade única para milhares de fãs portugueses e ibéricos conhecerem pessoalmente o mestre que definiu o tom dos comics modernos", realça a nota enviada à imprensa.

Juntamente com Miller, estará presente Daniel Henriques, arte-finalista português que conquistou reconhecimento internacional através do seu trabalho com algumas das maiores editoras mundiais, como a Marvel, a DC Comics, a Image e a Dark Horse.

O português tem colaborado em títulos de grande impacto, desde Spawn, Venom e The Incredible Hulk até clássicos do universo DC como Batman, Justice League ou Aquaman.

A Comic-Con Portugal regressa para o ano, desta vez no Europark, em Santa Maria da Feira.

