Morreu Helena Rocha, atriz e cantora do Teatro Politeama

A atriz e cantora Helena Rocha, um dos pilares da companhia do Teatro Politeama, morreu aos 81 anos. A notícia foi anunciada na terça-feira à noite pelo próprio teatro, que destacou o seu papel central em dezenas de produções nas últimas três décadas.

“Filipe La Féria e o Teatro Politeama têm o grande desgosto de anunciar o falecimento de um dos pilares desta Companhia, a grande actriz e cantora Helena Rocha”, lê-se na nota publicada nas redes sociais do teatro.

“Professora e dramaturgista, foi uma das grandes obreiras deste teatro, onde dedicou, a par da sua vida de ensino, todo o seu talento de maravilhosa criadora e comediante”, refere ainda a mensagem, que sublinha o seu desempenho em My Fair Lady, Rosa Tatuada, Um Violino no Telhado, A Canção de Lisboa e A Gaiola das Loucas, onde contracenou com José Raposo, Carlos Quintas e Rita Ribeiro.

Helena Rocha desempenhou ainda o papel de diretora de cena em muitas produções do Politeama, sendo descrita como uma profissional exemplar, de grande rigor e dedicação.

Para La Féria e a companhia, “Helena Rocha ficará para sempre ligada à História do Teatro Português pela total dedicação e qualidade com que exerceu a sua profissão e paixão”.