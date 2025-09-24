Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Morreu Helena Rocha, atriz e cantora do Teatro Politeama

24 set, 2025 - 19:28 • Redação

Morreu Helena Rocha, atriz, cantora e dramaturgista ligada há três décadas ao Teatro Politeama. Tinha 81 anos. A companhia liderada por Filipe La Féria lamenta a perda de uma das suas figuras mais marcantes.

A+ / A-

A atriz e cantora Helena Rocha, um dos pilares da companhia do Teatro Politeama, morreu aos 81 anos. A notícia foi anunciada na terça-feira à noite pelo próprio teatro, que destacou o seu papel central em dezenas de produções nas últimas três décadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Filipe La Féria e o Teatro Politeama têm o grande desgosto de anunciar o falecimento de um dos pilares desta Companhia, a grande actriz e cantora Helena Rocha”, lê-se na nota publicada nas redes sociais do teatro.

“Professora e dramaturgista, foi uma das grandes obreiras deste teatro, onde dedicou, a par da sua vida de ensino, todo o seu talento de maravilhosa criadora e comediante”, refere ainda a mensagem, que sublinha o seu desempenho em My Fair Lady, Rosa Tatuada, Um Violino no Telhado, A Canção de Lisboa e A Gaiola das Loucas, onde contracenou com José Raposo, Carlos Quintas e Rita Ribeiro.

Helena Rocha desempenhou ainda o papel de diretora de cena em muitas produções do Politeama, sendo descrita como uma profissional exemplar, de grande rigor e dedicação.

Para La Féria e a companhia, “Helena Rocha ficará para sempre ligada à História do Teatro Português pela total dedicação e qualidade com que exerceu a sua profissão e paixão”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano