Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Norte Surf Fest" oferece fim de semana repleto de atividades para as famílias em Matosinhos

24 set, 2025 - 06:00 • Jaime Dantas

Segunda edição tem como "pilares" a segurança balnear e a sustentabilidade.

A+ / A-

A segunda edição do "Norte Surf Fest" - um "evento de surfistas, mas não apenas para surfistas" - arranca naa sexta-feira, na praia de Matosinhos, com uma programação repleta de " atividades gratuitas para toda a família".

Afonso Teixeira, da organização, sublinha, em declarações à Renascença, que, ao contrário de outros eventos que abordam a vertente desportiva do surf, este "foca-se na cultura do surf e também de tudo aquilo que pode ser o contributo dos surfistas e de toda a comunidade que frequenta as praias".

Afonso Teixeira aponta, desde logo, a segurança balnear como um dos "temas em que os surfistas têm um papel determinante" e, por isso, o evento contará com ações de sensibilização para os perigos do mar, na qual participarão alunos das escolas dos municípios do Porto e de Matosinhos.

"Queremos uma comunidade cada vez mais conhecedora destas temáticas, mais sensibilizada para elas e que possa atuar de forma mais adequada", aponta.

O porta-voz da organização refere ainda a sustentabilidade como um dos "pilares" deste festival de três dias, estando programadas "ações de limpeza de praias, e palestras sobre a redução do consumo de plásticos".

"São pequenas ações que podemos fazer no dia-a-dia e que podem ter um verdadeiro impacto", enfatiza.

Para os amantes do desporto aquático, no sábado, o duas vezes campeão mundial Tom Carroll conduz uma conversa "sobre resiliência e como o surf podem ajudar na superação de desafios".

A entrada em todas as atividades do "Norte Surf Fest" é gratuita, mas, uma vez que a lotação é limitada, a organização recomenda a inscrição através do website do evento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano