"Norte Surf Fest" oferece fim de semana repleto de atividades para as famílias em Matosinhos

A segunda edição do "Norte Surf Fest" - um "evento de surfistas, mas não apenas para surfistas" - arranca naa sexta-feira, na praia de Matosinhos, com uma programação repleta de " atividades gratuitas para toda a família".

Afonso Teixeira, da organização, sublinha, em declarações à Renascença, que, ao contrário de outros eventos que abordam a vertente desportiva do surf, este "foca-se na cultura do surf e também de tudo aquilo que pode ser o contributo dos surfistas e de toda a comunidade que frequenta as praias".

Afonso Teixeira aponta, desde logo, a segurança balnear como um dos "temas em que os surfistas têm um papel determinante" e, por isso, o evento contará com ações de sensibilização para os perigos do mar, na qual participarão alunos das escolas dos municípios do Porto e de Matosinhos.

"Queremos uma comunidade cada vez mais conhecedora destas temáticas, mais sensibilizada para elas e que possa atuar de forma mais adequada", aponta.



O porta-voz da organização refere ainda a sustentabilidade como um dos "pilares" deste festival de três dias, estando programadas "ações de limpeza de praias, e palestras sobre a redução do consumo de plásticos".

"São pequenas ações que podemos fazer no dia-a-dia e que podem ter um verdadeiro impacto", enfatiza.

Para os amantes do desporto aquático, no sábado, o duas vezes campeão mundial Tom Carroll conduz uma conversa "sobre resiliência e como o surf podem ajudar na superação de desafios".

A entrada em todas as atividades do "Norte Surf Fest" é gratuita, mas, uma vez que a lotação é limitada, a organização recomenda a inscrição através do website do evento.