Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Regresso de Jimmy Kimmel visto mais de 15 milhões de vezes

24 set, 2025 - 16:05 • Daniela Espírito Santo com agências

Monólogo de abertura do programa acumulou milhões de visualizações tanto no Youtube como no Instagram.

A+ / A-
"Trump fez tudo para cancelar o meu programa". Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado
"Trump fez tudo para cancelar o meu programa". Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel está de regresso e as "más audiências" não parecem ser, agora, um problema. O primeiro monólogo do apresentador no seu regresso à televisão norte-americana ABC foi publicado online há menos de 12 horas e já acumula mais de 15 milhões de visualizações.

Kimmel regressou, esta madrugada, a parte das televisões nos EUA (dezenas de canais afiliados da ABC não transmitiram o programa) depois de, na semana passada, ter sido suspenso pela ABC. A decisão da empresa, detida pela Disney, foi alvo de duras críticas vindas de todos os quadrantes e levaram a companhia a reconsiderar.

Após conversações com o apresentador deste "talk show", a Disney decidiu "retomar o programa" e a aposta parece ter sido vencedora, pelo menos se os resultados online forem indicativo: o primeiro monólogo de abertura de Kimmel, esta madrugada, já foi visto mais de 11 milhões de vezes no Youtube do "Jimmy Kimmel Live". O vídeo conta, igualmente, com mais de 66 mil comentários.

no Instagram, e segundo avança a agência Reuters, o vídeo já acumula 4,6 milhões de visualizações. Perto das 16h, verificamos que a publicação feita pelo programa naquela rede social já tinha mais de 429 mil "gostos" e mais de 8 mil comentários.

No seu regresso após a suspensão, o apresentador norte-americano não se poupou a críticas à empresa para quem trabalha, mas também à Casa Branca e à FCC, a entidade reguladora que fiscaliza os emissores televisivos, bem como às afiliadas da ABC que não transmitiram o programa (Sinclair e Nexstar, dois grupos de emissoras que representam cerca de um quarto das afiliadas da ABC, decidiram manter o boicote e não exibiram o programa de Kimmel).

"É preciso coragem para se manifestarem contra este Governo"

A Donald Trump, o apresentador criticou o facto de "não aguentar uma piada", não sem antes agradecer às vozes que, dentro do partido Republicano, o defenderam. "É preciso coragem para se manifestarem contra este Governo", assegura, garantindo que o que lhe aconteceu "não é legal e não é norte-americano". "O nosso líder celebra por norte-americanos perderem os seus meios de subsistência porque não suporta piadas", criticou. "Ele fez tudo para cancelar o meu programa mas, em vez disso, forçou milhões de pessoas a assistir", elabora.

Kimmel também admitiu ter ficado furioso com a empresa onde trabalha quando foi suspenso, mas acabou por agradecer aos seus chefes por terem decidido colocá-lo novamente no ar e, assim, protegerem as centenas de postos de trabalho de quem o ajuda a fazer o programa todas as noites. "Eu não sou importante. Eles são. É injusto que isto os coloque em risco", lamentou.

O presidente da FCC, Brendan Carr, cujas críticas levaram a ABC a tomar a decisão inicial de o suspender, também não escapou ao crivo do humorista, que pediu a ajuda do ator Robert DeNiro - em modo personagem de filme de mafiosos - para satirizar o seu comportamento.

Antes, e num momento em que não conseguiu esconder a emoção, voltou a repetir que não quis fazer piadas com o homicídio de Charlie Kirk. "Não tenho ilusões de mudar a opinião de ninguém, mas é importante para mim, enquanto ser humano, deixar algo bem claro: preciso que entendam que nunca foi minha intenção menosprezar o assassínio de um jovem", reiterou, visivelmente emocionado.

"Não há nada de engraçado nisso", acrescentou, apontando a coragem da viúva de Kirk que, num discurso durante o funeral do marido, disse que perdoava o homem que o tinha assassinado.

"Erika Kirk perdoou o homem que baleou o seu marido. Ela perdoou-o. Este é um exemplo que devemos seguir, se acreditam nos ensinamentos de Jesus, como eu", começou por dizer, com a voz embargada. "É isto, um ato de altruísmo, o perdão de uma viúva em luto. Tocou-me profundamente. Espero que toque muitas pessoas. E, se há algo que devemos retirar desta tragédia, espero que seja isto".
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano