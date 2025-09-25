Menu
  Noticiário das 15h
  25 set, 2025
Bruxelas aprova uso de medicamento para tratar primeiras fases do Alzheimer

25 set, 2025 - 14:58 • Lusa

A utilização deste fármaco está restringida a pacientes com uma disposição genética específica.

A Comissão Europeia aprovou a utilização de um medicamento para o tratamento das primeiras fases do Alzheimer, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que aprovou os tratamentos com recurso a Kisunla, um fármaco que pode ser utilizado para a demência inicial e outros sintomas no início da doença neurodegenerativa.

Kinsunla pode, de acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Europeia, atrasar os problemas cognitivos associados à doença.

A autorização foi dada depois de um parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla Em inglês).

A utilização deste fármaco está restringida a pacientes com uma disposição genética específica.

