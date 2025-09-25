Filme "Era uma vez em Gaza" estreia-se em outubro em Portugal

O filme "Era uma vez em Gaza", dos irmãos palestinianos Arab e Tarzan Nasser, estreia-se nos cinemas em Portugal a 16 de outubro, revelou a produtora Ukbar Filmes, que o coproduziu.

"Era uma vez em Gaza" chega às salas portuguesas alguns meses depois de os dois cineastas palestinianos terem vencido o prémio de Melhor Realização da secção "Un Certain Regard", do festival de cinema de Cannes, em maio, em França.

"Era uma vez em Gaza" é descrito pela crítica especializada como uma comédia negra e um filme de ação, sobre corrupção e propaganda na Faixa de Gaza entre os anos 2007 e 2010.

"Com o nosso filme, procuramos apresentar Gaza através de uma perspetiva diferente daquela distorcida que nos é tipicamente apresentada da região. Queremos pintar um retrato autêntico da nossa cidade, livre de estereótipos e exageros que se tornaram a narrativa aceite globalmente", afirmam os dois realizadores no dossier de imprensa divulgado.

A narrativa começa em 2007 e o ano não foi uma escolha casual. "Representa um ponto de viragem crítico que teve um impacto profundo no curso dos acontecimentos em Gaza até aos dias de hoje. Foi o ano a seguir à vitória do [movimento islamista palestiniano] Hamas nas eleições legislativas", disseram.

No mesmo dossier de imprensa, os dois cineastas dizem que o sonho é "um dia fazer um filme puramente palestiniano, completamente desligado da política".

"Mas esse sonho só será possível quando os palestinianos garantirem os seus direitos humanos fundamentais e finalmente viverem como pessoas "normais" num mundo "normal", baseado na justiça, liberdade e dignidade", sublinham.

Ao receberem o prémio em maio em Cannes, Arab Nasser e Tarzan Nasser saudaram a "Palestina livre", e dias antes tinham alertado para a forma como a comunidade internacional e a indústria cultural estão a olhar para o drama humano na Palestina.

"Era uma vez em Gaza" tem apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e do programa europeu de financiamento Eurimages. A coprodução foi entre Alemanha, França, Palestina e Portugal.

Segundo a produtora, que já tinha participado na coprodução do filme "Gaza, meu amor", os dois realizadores finalizaram em Portugal o trabalho de montagem e mistura de som, efeitos especiais e correção de cor.

Arab e Tarzan Nasser nasceram em Gaza em 1988, mas saíram do território em 2011, tendo passado a filmar na Jordânia. Em 2013 apresentaram a curta-metragem "Condom Lead" em Cannes e, em 2020, "Gaza, meu amor" no festival de Veneza (Itália).