Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Filme "Era uma vez em Gaza" estreia-se em outubro em Portugal

25 set, 2025 - 22:28 • Lusa

Filme dos irmãos palestinianos Arab e Tarzan Nasser venceu o prémio de Melhor Realização da secção "Un Certain Regard", do festival de cinema de Cannes.

A+ / A-

O filme "Era uma vez em Gaza", dos irmãos palestinianos Arab e Tarzan Nasser, estreia-se nos cinemas em Portugal a 16 de outubro, revelou a produtora Ukbar Filmes, que o coproduziu.

"Era uma vez em Gaza" chega às salas portuguesas alguns meses depois de os dois cineastas palestinianos terem vencido o prémio de Melhor Realização da secção "Un Certain Regard", do festival de cinema de Cannes, em maio, em França.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Era uma vez em Gaza" é descrito pela crítica especializada como uma comédia negra e um filme de ação, sobre corrupção e propaganda na Faixa de Gaza entre os anos 2007 e 2010.

"Com o nosso filme, procuramos apresentar Gaza através de uma perspetiva diferente daquela distorcida que nos é tipicamente apresentada da região. Queremos pintar um retrato autêntico da nossa cidade, livre de estereótipos e exageros que se tornaram a narrativa aceite globalmente", afirmam os dois realizadores no dossier de imprensa divulgado.

A narrativa começa em 2007 e o ano não foi uma escolha casual. "Representa um ponto de viragem crítico que teve um impacto profundo no curso dos acontecimentos em Gaza até aos dias de hoje. Foi o ano a seguir à vitória do [movimento islamista palestiniano] Hamas nas eleições legislativas", disseram.

No mesmo dossier de imprensa, os dois cineastas dizem que o sonho é "um dia fazer um filme puramente palestiniano, completamente desligado da política".

"Mas esse sonho só será possível quando os palestinianos garantirem os seus direitos humanos fundamentais e finalmente viverem como pessoas "normais" num mundo "normal", baseado na justiça, liberdade e dignidade", sublinham.

Ao receberem o prémio em maio em Cannes, Arab Nasser e Tarzan Nasser saudaram a "Palestina livre", e dias antes tinham alertado para a forma como a comunidade internacional e a indústria cultural estão a olhar para o drama humano na Palestina.

"Era uma vez em Gaza" tem apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e do programa europeu de financiamento Eurimages. A coprodução foi entre Alemanha, França, Palestina e Portugal.

Segundo a produtora, que já tinha participado na coprodução do filme "Gaza, meu amor", os dois realizadores finalizaram em Portugal o trabalho de montagem e mistura de som, efeitos especiais e correção de cor.

Arab e Tarzan Nasser nasceram em Gaza em 1988, mas saíram do território em 2011, tendo passado a filmar na Jordânia. Em 2013 apresentaram a curta-metragem "Condom Lead" em Cannes e, em 2020, "Gaza, meu amor" no festival de Veneza (Itália).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano