Primavera Sound Barcelona anuncia The Cure, Doja Cat, Gorillaz e Massive Attack

25 set, 2025 - 12:36 • João Malheiro
O Primavera Sound Barcelona já anunciou o cartaz para 2026, contando com The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz e Massive Attack, como alguns dos headliners.
O festival que decorre entre 3 a 7 de junho do próximo ano vai contar, igualmente, com nomes como o de Addison Rae, My Bloody Valentine, PinkPantheress, Skrillex, Peggy Gou em grande destaque.
Como é habitual, o evento reúne um conjunto bastante diverso de géneros musicais. Artistas como Lola Young, Bad Gyal, Little Simz, Ethel Cain, Kneecap, Role Model, Alex G e Wet Leg prometem experiências distintas ao longo dos cinco dias de festival.
Destacar, ainda, a presença dos artistas portugueses Gisela João e a banda PAUS.
Como habitual, a edição de Barcelona pode servir de cábula para alguns dos artistas que vão estar presentes no cartaz do Primavera Sound Porto, que, em 2026, se realiza no Parque da Cidade entre 11 e 13 de junho.