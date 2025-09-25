Menu
RTP Play recebe novas séries em exclusivo como "Pessoas Normais" e "Oito ou Oitenta"

25 set, 2025 - 12:00 • João Malheiro

Há, ainda, espaço para a estreia de "Situações Delicadas", uma série nacional.

A RTP vai reforçar a sua aposta na ficção, com a chegada de novas séries nacionais e internacionais à plataforma digital RTP Play. Alguns dos destaques são "Pessoas Normais", baseada no livro do mesmo nome de Sally Rooney ea série que lançou a carreira de Paul Mescal Daisy Edgar-Jones, ou "Oito ou Oitenta".

Destaque, igualmente, para outras apostas internacionais como "Juice", "Não há pai que aguente", "A vida de uma rapariga", "Enfermeiros" e "Assuntos Internos e Morte Anunciada". Algumas dos 20 novos títulos que chegam em exclusivo à RTP Play, agora reunidas numa secção própria: RTP Séries.

Há, ainda, espaço para a estreia de "Situações Delicadas", uma série nacional de Diogo Lopes sobre três amigas com vidas normais, "até que um momento de pânico transforma tudo".

Como sempre, os conteúdos da RTP Play estão disponíveis de forma gratuita, não sendo necessário qualquer pagamento único ou taxa de subscrição. No entanto, é possível criar uma conta na RTP Play, para guardar as séries favoritas e personalizar melhor a experiência de visionamento.

Ao todo, existem mais de cem séries disponíveis na plataforma digital da RTP.

