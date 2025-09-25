Tribeca Festival anuncia datas para celebração da 25.ª edição em Nova Iorque

O Tribeca Festival anunciou, esta quinta-feira, que a próxima edição terá lugar de 3 a 14 de junho de 2026, em Nova Iorque. Trata-se da 25.ª edição do festival que surgiu dos escombros do 11 de Setembro para devolver àquela zona nova-iorquina a sua "força cultural".

Em comunicado, a organização do certame adianta que "o marco dos 25 anos" vai servir para celebrar "o legado do Tribeca como defensor de vozes independentes e o seu compromisso contínuo em moldar o futuro do entretenimento".

"Há 24 anos, fundámos o Tribeca para trazer as pessoas de volta ao centro da cidade após os ataques terroristas de 11 de setembro e para unir os contadores de histórias e o público", recorda Jane Rosenthal, cofundadora do certame e atual CEO. Para Rosenthal, isso estará novamente visível na próxima edição, de dará espaço a "ideias ousadas e vozes poderosas", num "lugar onde a cultura é moldada e novas formas de contar histórias são descobertas".

Quem também fundou o Tribeca Festival foi o ator Robert De Niro, que, no mesmo comunicado, relembra a razão para o ter iniciado: "apoiar os artistas e unir as pessoas através de histórias". "Tem sido incrível ver como o festival tem crescido e evoluído e não podia estar mais orgulhoso do que se tornou", admite".

O festival é aberto aos artistas que quiserem participar, em diversas categorias. Nesta próxima edição haverá narrativas em "cinema, televisão, música, palestras, podcasts, jogos e experiências imersivas". As inscrições para o festival de 2026 já se encontram abertas.

O festival surgiu em 2001 e, desde então, já passaram por lá centenas de filmes, séries, atores e atrizes. O ano passado, o festival estreou-se por terras portuguesas, dando origem ao Tribeca Festival Lisboa. Este ano, o certame continua por cá com a sua segunda edição a acontecer na capital portuguesa de 30 de outubro a 1 de novembro.