Artistas Unidos estreiam em outubro "Jantar" no novo Teatro Paulo Claro

O novo espaço dos Artistas Unidos, em Lisboa, retoma o nome de Teatro Paulo Claro, e abre portas no próximo dia 09 de outubro, com a estreia de "Jantar", da dramaturga inglesa Moira Buffini, anunciou hoje a companhia.

Em comunicado, os Artistas Unidos assinalam o acordo assinado hoje com a Câmara de Lisboa, para a cedência do espaço na Rua do Açúcar, n.º 37, em Marvila, que será o Teatro Paulo Claro, e adiantam a programação para os próximos meses, que inclui estreias de peças do canadiano Jamie Armitage, do escocês David Greig e do espanhol Juan Mayorga, além da digressão de "Vento Forte", do Nobel da Literatura Jon Fosse.

Homenagem ao ator Paulo Claro (1971-2001), o nome do teatro da companhia, fundada há 30 anos por Jorge Silva Melo (1948-2022), tinha já sido adotado no espaço A Capital, no Bairro Alto, também em Lisboa, e depois no Teatro da Politécnica, de onde os Artistas Unidos tiveram de sair em julho de 2024.

"Hoje volta a inscrever-se [o nome do Teatro Paulo Claro] na porta de um novo espaço, desta vez para ficar", lê-se no comunicado.

"Jantar", peça de uma dramaturga até agora não conhecida dos Artistas Unidos, como afirmam no comunicado, é encenada por Pedro Carraca, com cenário e figurinos de Rita Lopes Alves, e um elenco composto por Catarina Campos Costa, Gonçalo Carvalho, Inês Pereira, Pedro Caeiro, Raquel Montenegro, Tiago Matias e Vicente Wallenstein.

Sobre a peça que estará em cena até 01 de novembro, lê-se no mesmo comunicado tratar-se de "uma comédia satírica deliciosamente negra [em que] comentários cáusticos voam como dardos venenosos pela mesa de jantar, deixando um rastro de carnificina emocional".

A companhia está também em digressão pelo país, com outra peça, "Vento Forte", do norueguês e Nobel da Literatura Jon Fosse, com encenação de António Simão, cenografia e figurinos também de Rita Lopes Alves, e um elenco constituído por Andreia Bento, António Simão e Nuno Gonçalo Rodrigues.

"Vento Forte" vai estar em cena, no dia 04 de outubro, às 21:30, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, de 17 a 19 de outubro, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e no dia 24 do mesmo mês no Centro de Artes de Águeda, no distrito de Aveiro.

Para o próximo ano os Artistas Unidos prometem estrear em Portugal, a 07 de maio, no Teatro Paulo Claro, "O Interrogatório", de Jamie Armitage, autor, entre outras peças, de "The Madness of George III" (2018). .

A peça, que estará em cartaz até 13 de junho, terá encenação de Nuno Gonçalo Rodrigues, e do elenco farão parte Euarda Arriaga e Américo Silva.

"Inspirada na transcrição de um interrogatório real, a peça de Jamie Armitage é uma exploração angustiante e tensa da justiça, do engano e da retórica". O que começa como uma "conversa informal de investigação, transforma-se rapidamente num jogo psicológico onde a verdade e a mentira se confundem", adianta a companhia.

No próximo dia 04 de fevereiro, os Artistas Unidos estreiam, no Teatro Variedades, na capital, o texto "O Piloto Americano", do escocês David Greig, numa encenação de António Simão.

Também em fevereiro, no dia 12, e no Teatro Paulo Claro, subirá a cena "Os Jugoslavos", do espanhol Juan Mayorga, numa encenação de Pedro Carraca. .

A peça, com os desempenhos, entre outros, de Inês Pereira, Mercês Silva e Pedro Caeiro, estará em cartaz até 21 de março.

Na rádio Antena 2, os Artistas Unidos apresentarão, em 14 de outubro, "O Caracal", de Judith Herzberg, com Sofia Aparício e Andreia Bento, que dirige, e "Primeiro Amor", de Samuel Beckett, com Miguel Borges e direção de António Simão, em 11 de novembro.

Fundada em 1995 pelo ator e encenador Jorge Silva Melo, a companhia de teatro foi obrigada, em julho de 2024, a sair do Teatro da Politécnica, propriedade da Universidade de Lisboa, onde esteve durante 13 anos.

Face a esta situação, a Câmara de Lisboa trabalhou numa solução para que os Artistas Unidos voltassem ao Bairro Alto, utilizando o antigo edifício de A Capital, mas "não era possível adaptar o edifício, o valor era muito alto e os próprios entenderam que não fazia face a todas as necessidades, nomeadamente técnicas, para levar a cabo a sua programação", explicou o vereador da Economia e Inovação, Diogo Moura, em junho passado, no âmbito de uma reunião da Assembleia Municipal.