Esperança de vida à nascença aumenta para 81,49 anos em Portugal

26 set, 2025 - 13:22 • Lusa

Por região NUTS II, a esperança de vida mais elevada registou-se no norte, com 82,13 anos para o total da população. Para os homens significa 79,47 anos e para as mulheres 84,48 anos.

A+ / A-

A esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 81,49 anos, no triénio 2022 -- 2024, sendo mais elevada nas regiões norte e centro, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As estimativas nacionais apontam para 78,73 anos para os homens e 83,96 anos para as mulheres, o que representa, relativamente a 2021-2023, "um aumento de 0,36 anos (4,3 meses) para os homens e de 0,29 anos (3,5 meses) para as mulheres", especificou o INE na informação hoje publicada online.

Analisando os dados por NUTS III, a esperança de vida à nascença mais elevada registou-se no Cávado: 82,94 anos, segundo a mesma fonte.

A esperança de vida aos 65 anos em Portugal, no período 2022-2024, foi estimada em 20,02 anos para o total da população.

Aos 65 anos, os homens podiam esperar viver 18,30 anos e as mulheres 21,35 anos, o que corresponde a um aumento de 0,30 anos para os homens e de 0,24 anos para as mulheres relativamente a 2021-2023.

"Por região NUTS II, no triénio 2022-2024, a esperança de vida aos 65 anos mais elevada registou-se na região Norte para o total da população (20,42 anos) e para os homens (18,78 anos), e na região Centro para as mulheres (21,77 anos)", lê-se no Destaque do INE.

Por região NUTS III, o Cávado e o Ave registaram "os valores mais elevados" da esperança de vida aos 65 anos: 21,00 e 20,80 anos, respetivamente.

