Eurovisão. RTP nega tomada de posição contra Israel noticiada pela RTVE

A RTP nega à Renascença as notícias de que teria tomado uma posição contra Israel que podia levar ao boicote à Eurovisão do próximo.

Esta quinta-feira, a RTVE, canal público espanhol, tinha referido que Portugal era um dos países que podia juntar-se ao lote que já anunciou que não vão participar no festival eurovisivo, caso Israel continue no certame.

Até agora, Espanha, Países Baixos, Islândia, Eslovénia e República da Irlanda decidiram tomar esta posição de protesto.

No entanto, à Renascença, fonte oficial da RTP nega "categoricamente" a notícia da RTVE. O canal português diz que a notícia da RTVE "é falsa" e "estranha a sua divulgação dado não ter sido contactada pela televisão espanhola, nem ter tomado qualquer posição sobre este tema".

Os países da EBU (União Europeia da Radiofusão, em português) vão votar para decidir em novembro se Israel deve ou não participar na Eurovisão do próximo ano.

Numa carta divulgada esta quinta-feira, a presidente da EBU informou que haverá uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da organização, que se vai realizar online, para que todos os países-membros tenham direito a expressar-se sobre a participação da KAN - o canal público israelita - no festival europeu.

Todos os países-membros da EBU devem participar, incluindo aqueles que não estão, neste momento, na Eurovisão, como é o caso do Mónaco, do Vaticano ou do Egito.

Em reação, o canal público de Israel expressou "a sua firme esperança que o festival da Eurovisão vai continuar o seu valor cultural e apolítico".

"A desqualificação de Israel podia ser um sinal preocupante para um festival que foi fundado como um símbolo de união, solidariedade e companheirismo", considera a KAN.

A participação de Israel na Eurovisão tem sido fortemente contestada, nos últimos anos. Este ano, o país ficou em segundo lugar no concurso, estando prestes a superar a Áustria, que venceu nos momentos finais, entre celeumas ligadas à grave situação humanitária na Faixa de Gaza.

