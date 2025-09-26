Morreu o ator Luís Alberto, homem do teatro e da televisão

A Casa do Artista anunciou a morte do ator Luís Alberto esta sexta-feira, recordando-o como um artista que "marcou pelas inúmeras interpretações no teatro, na televisão e no cinema nacional".

Nasceu em Lisboa e começou a representar no Teatro Nacional com a encenadora e atriz Amélia Rey Colaço. Estreou-se na peça "O Morgado de Fafe" em 1962 e a escola da representação levou-o a vários projetos de prime-time na televisão e até ao cinema.

"Retalhos da Vida de um Médico" (1980), "Tragédia da Rua das Flores" (1983), "Duarte & Companhia" (1985) e "Camilo & Filho" (1995) foram projetos até 2000 que acompanharam as noites das famílias portuguesas. Contam-se ainda os últimos projetos na televisão, como "Jardins Proibidos" (2000 e 2014), "Ninguém Como Tu" (2005), "Pai à Força" (2009), "Laços de Sangue" (2010), e despediu-se dos espectadores televisivos com "Sangue Oculto" (2022).

Os membros da Casa do Artista dizem-se "gratos pelo legado que deixa", numa publicação nas redes sociais da instituição.