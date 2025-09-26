Menu
  • Noticiário das 10h
  • 26 set, 2025
Palestina

Num edifício em ruínas perto de Lisboa nasce uma galeria contra o genocídio em Gaza

26 set, 2025 - 08:44 • Lusa

Mais de 50 artistas desenharam nas paredes da Red Zone Gallery, galeria temporária de alerta para a crise humanitária em Gaza que vai ser inaugurada este sábado.

Um edifício em ruínas na Póvoa de Santa Iria, às portas de Lisboa, serviu nas últimas semanas de tela a mais de 50 artistas, criando uma galeria temporária de alerta para a crise humanitária em Gaza.

Nas paredes da Red Zone Gallery, que a Lusa visitou na semana passada e vai ser inaugurada no sábado, há retratos, frases, composições gráficas, onde sobressaem as cores da bandeira da Palestina - preto, verde, vermelho e branco. A bandeira daquele país, o lenço "keffiyeh" e a melancia, símbolos da resistência palestiana, assim como a pomba branca, que representa a Paz, são comuns em várias pinturas.

Ao longo das últimas semanas, em ritmos e dias diferentes, os mais de 50 artistas foram intervindo no espaço, que "comunica uma mensagem mais forte do que todas as peças e obras".

Vhils, Bordalo II, Akacorleone, Tamara Alves, c"marie, Gonçalo Mar, a dupla Halfstudio, Miguel Januário (±), Jaime Ferraz, Jorge Charrua, Rita Ravasco, Sepher AWK, Mafalda MG e António Alves são alguns dos artistas envolvidos no projeto.

Na génese desta galeria temporária está um mural de João Pereira, que assina Bugster e guiou a Lusa na visita ao espaço.

Tudo começou com a vontade que tinha de pintar um mural que abordasse o que se passa na Faixa de Gaza, e com o qual pretendia "desafiar a atenção das pessoas". Ia fazê-lo na rua, mas como não encontrou nenhuma parede com as dimensões que queria, João Pereira acabou por optar por criá-lo no edifício onde entretanto nasceu a Red Zone Gallery, que já conhecia e onde "poderia estar com alguma tranquilidade".

Num local que é conhecido e frequentado sobretudo por jovens da zona, mas também por elementos da comunidade do graffiti, conseguiu passar três dias a pintar sem ser incomodado. No final, abordou três adolescentes que ali estavam e quis saber o que achavam da obra, o que viam, o que lhes transmitia.

O diálogo que teve com eles impulsionou-o a querer mais. Partilhou a ideia com alguns artistas com quem tem mais proximidade, explicando-lhes o que tinha feito e onde, que havia mais espaço e que poderiam juntar-se todos um dia a pintar.

Fotografou todas as paredes disponíveis, embora haja também intervenções em vigas, colunas e até no chão, e dividiu os espaços, que numerou e foram sendo "reservados".

O edifício onde a galeria nasceu, abandonado há pelo menos duas décadas, é "um lugar destruído e a ser destruído". Com as devidas distâncias, é quase como se a exposição acontecesse no lugar para onde querem que o mundo olhe.

"Tomámos esta sala como se quiséssemos fazer uma exposição em Gaza. Como é que conseguíamos fazer? Se calhar era num sítio parecido com este, num cenário mais otimista", referiu João Pereira. Um dos objetivos é que a Red Zone Gallery seja "um lugar de conversa, de diálogo". "Essa é a base da nossa linha, criar coisas que iniciam conversas", disse.

Na entrada da Red Zone Gallery, ao cimo de umas escadas, foi colocado um texto explicativo e um desenho de uma criança palestiniana, feito a partir de Gaza, que funciona como ponto de partida para o que o visitante irá ver.

Neste sábado entre as 14h00 e as 19h00 estão marcadas conversas, sobre, por exemplo, "o poder da expressão artística na construção da consciência sobre a causa palestiniana" e "o papel da comunicação social na cobertura do genocídio palestiniano, o impacto da morte de jornalistas e a formação da opinião pública", que contam com a participação de artistas de várias áreas, jornalistas e elementos de organizações como a Médicos Sem Fronteiras, a Parents for Peace e do MPPM - Movimento pelos direitos do povo palestino e pela Paz no Médio Oriente.

O programa de sábado inclui também a escuta coletiva de um podcast do projeto de media independente Fumaça, performances e uma visita guiada por artistas.

Depois de o sol se pôr, haverá atuações musicais, mas num outro local: o Espaço Cultural Fernando Augusto, também na Póvoa de Santa Iria. A partir das 20h00 irão atuar, entre outros, as cantoras Jüra e Cristina Clara, os "rappers" Buda XL, Riça, Tilt e Maze, e o produtor spock.

No dia em que a Lusa visitou a Red Zone Gallery, estavam dois artistas a trabalhar, uma era a palestiniana Dima Abu Sbeitan, uma das fundadoras do projeto educativo Seeds of Hope, criado para apoiar crianças.

A ofensiva do exército israelita, que uma comissão independente da ONU e um número crescente de países e organizações internacionais classificam como genocídio, já causou mais de 65.500 mortos na Faixa de Gaza, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas, na maioria crianças, já morreram de fome e desnutrição.

João Pereira entende que, após a inauguração no sábado, cada dia que a Red Zone Gallery continuar a existir "é uma vitória para o projeto". A localização da Red Zone Gallery é divulgada por passa palavra, "através de quem já está envolvido no projeto".

