Num edifício em ruínas perto de Lisboa nasce uma galeria contra o genocídio em Gaza

Um edifício em ruínas na Póvoa de Santa Iria, às portas de Lisboa, serviu nas últimas semanas de tela a mais de 50 artistas, criando uma galeria temporária de alerta para a crise humanitária em Gaza. Nas paredes da Red Zone Gallery, que a Lusa visitou na semana passada e vai ser inaugurada no sábado, há retratos, frases, composições gráficas, onde sobressaem as cores da bandeira da Palestina - preto, verde, vermelho e branco. A bandeira daquele país, o lenço "keffiyeh" e a melancia, símbolos da resistência palestiana, assim como a pomba branca, que representa a Paz, são comuns em várias pinturas.

Ao longo das últimas semanas, em ritmos e dias diferentes, os mais de 50 artistas foram intervindo no espaço, que "comunica uma mensagem mais forte do que todas as peças e obras".

Vhils, Bordalo II, Akacorleone, Tamara Alves, c"marie, Gonçalo Mar, a dupla Halfstudio, Miguel Januário (±), Jaime Ferraz, Jorge Charrua, Rita Ravasco, Sepher AWK, Mafalda MG e António Alves são alguns dos artistas envolvidos no projeto.

Na génese desta galeria temporária está um mural de João Pereira, que assina Bugster e guiou a Lusa na visita ao espaço. Tudo começou com a vontade que tinha de pintar um mural que abordasse o que se passa na Faixa de Gaza, e com o qual pretendia "desafiar a atenção das pessoas". Ia fazê-lo na rua, mas como não encontrou nenhuma parede com as dimensões que queria, João Pereira acabou por optar por criá-lo no edifício onde entretanto nasceu a Red Zone Gallery, que já conhecia e onde "poderia estar com alguma tranquilidade". Num local que é conhecido e frequentado sobretudo por jovens da zona, mas também por elementos da comunidade do graffiti, conseguiu passar três dias a pintar sem ser incomodado. No final, abordou três adolescentes que ali estavam e quis saber o que achavam da obra, o que viam, o que lhes transmitia. O diálogo que teve com eles impulsionou-o a querer mais. Partilhou a ideia com alguns artistas com quem tem mais proximidade, explicando-lhes o que tinha feito e onde, que havia mais espaço e que poderiam juntar-se todos um dia a pintar. Fotografou todas as paredes disponíveis, embora haja também intervenções em vigas, colunas e até no chão, e dividiu os espaços, que numerou e foram sendo "reservados". O edifício onde a galeria nasceu, abandonado há pelo menos duas décadas, é "um lugar destruído e a ser destruído". Com as devidas distâncias, é quase como se a exposição acontecesse no lugar para onde querem que o mundo olhe. "Tomámos esta sala como se quiséssemos fazer uma exposição em Gaza. Como é que conseguíamos fazer? Se calhar era num sítio parecido com este, num cenário mais otimista", referiu João Pereira. Um dos objetivos é que a Red Zone Gallery seja "um lugar de conversa, de diálogo". "Essa é a base da nossa linha, criar coisas que iniciam conversas", disse. Na entrada da Red Zone Gallery, ao cimo de umas escadas, foi colocado um texto explicativo e um desenho de uma criança palestiniana, feito a partir de Gaza, que funciona como ponto de partida para o que o visitante irá ver.