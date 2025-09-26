"Pessoas em Movimento". Exposição quer ser ode à migração, pertença e empatia

A exposição "People in Motion" ("Pessoas em Movimento) abre portas ao público esta sexta-feira no Mosteiro de Leça do Balio, pretendendo ser uma "ode à migração, à pertença e à empatia".

Tratando-se de uma exposição multidisciplinar, esculturas de Álvaro Siza Vieira vão entrelaçar-se com obras de fotografia, literatura, vídeo e performance de artistas como Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Isabel Lucas, José Luís Peixoto, Attilio Fiumarella, Inês d’Orey, Nuno Cera, Paulo Catrica, Rita Burmester, Mónica de Miranda e Rita Nery.

À Renascença, a presidente da Fundação Livraria Lello diz que "a culturam tem poder de nos transformar, desafiar e inquietar perante temas importantes", como é o caso da imigração, que hoje em dia é tão discutido em Portugal.

"Juntando a escultura, a fotografia, a literatura, a instalação artística e a performance temos aqui uma responsabilidade que assumimos para suscitar a discussão", refere.

Rita Marques sublinha que a Fundação Livraria Lello pretende usar a "elasticidade que a cultura nos oferece", para criar oportunidades "de pensamento e crompromisso como o bem-comum". E que, ao juntar todos os artistas envolvidos, espera que o ciclo expositivo seja "inquietante".