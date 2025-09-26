"Pessoas em Movimento". Exposição quer ser ode à migração, pertença e empatia

26 set, 2025 - 10:00 • João Malheiro
A exposição "People in Motion" ("Pessoas em Movimento) abre portas ao público esta sexta-feira no Mosteiro de Leça do Balio, pretendendo ser uma "ode à migração, à pertença e à empatia".
Tratando-se de uma exposição multidisciplinar, esculturas de Álvaro Siza Vieira vão entrelaçar-se com obras de fotografia, literatura, vídeo e performance de artistas como Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Isabel Lucas, José Luís Peixoto, Attilio Fiumarella, Inês d’Orey, Nuno Cera, Paulo Catrica, Rita Burmester, Mónica de Miranda e Rita Nery.
À Renascença, a presidente da Fundação Livraria Lello diz que "a culturam tem poder de nos transformar, desafiar e inquietar perante temas importantes", como é o caso da imigração, que hoje em dia é tão discutido em Portugal.
"Juntando a escultura, a fotografia, a literatura, a instalação artística e a performance temos aqui uma responsabilidade que assumimos para suscitar a discussão", refere.
Rita Marques sublinha que a Fundação Livraria Lello pretende usar a "elasticidade que a cultura nos oferece", para criar oportunidades "de pensamento e crompromisso como o bem-comum". E que, ao juntar todos os artistas envolvidos, espera que o ciclo expositivo seja "inquietante".
Com a curadoria de Roberto Cremascoli, o projeto é inspirado no “Social Friendship, Meeting In The Garden”, participação da Santa Sé na 18.ª Exposição Internacional de Arquitectura — Bienal de Veneza 2023, que foi comissariada pelo Cardeal José Tolentino de Mendonça.
A presidente da Fundação Livraria Lello destaca que o curador "é um grande amigo" da organização que tem tido "um papel fundamental em analisar estes temas societais com uma lente mais artística". "Estamos francamente gratos e felizes por contar com uma equipa maravilhosa", admite.
A exposição anterior, "Act The Thought - A Ameaça da Desinformação", recebeu mais de 30 mil visitantes, uma marca que, agora, a Fundação Livraria Lello julga ser possível superar.
"Pessoas em Movimento" estará aberto ao público até junho de 2026, altura em que será inaugurado o "Jardim do Pensamento", um espaço que será povoado, igualmente, por várias esculturas de Siza Vieira.