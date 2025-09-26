Porto com voo direto (diário) para Nova Iorque a partir de maio

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vai passar a receber voos da Delta AirLines a partir do próximo ano.

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal adianta que o Aeroporto do Porto vai ter uma ligação diária a Nova Iorque, operada pela empresa norte-americana, "uma das maiores companhias aéreas do mundo".

A nova rota - diária - vai ligar o Porto ao aeroporto NY - JFK a partir de 2026.

O comunicado não especifica quando irá começar esta nova ligação, mas o Jornal de Notícias adianta que deverá começar a operar a partir de maio.

O mercado norte-americano apresenta um crescimento de "mais de 20%" este ano na região norte do país, assegura a ANA, que acredita que o Aeroporto do Porto é agora a "principal porta de entrada no Noroeste da Península Ibérica". Neste momento, o aeroporto portuense recebe mais de cem voos diretos, com a inclusão de mais 12 rotas este verão, seis dos quais intercontinentais.

Ao todo, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ultrapassou os 15,9 milhões de passageiros em 2024, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior, segundo a empresa.

Esta é a primeira vez que existe um voo direto do Porto para Nova Iorque.