Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Porto com voo direto (diário) para Nova Iorque a partir de maio

26 set, 2025 - 18:18 • Daniela Espírito Santo

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro vai passar a receber voos da Delta AirLines a partir do próximo ano.

A+ / A-

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vai passar a receber voos da Delta AirLines a partir do próximo ano.

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal adianta que o Aeroporto do Porto vai ter uma ligação diária a Nova Iorque, operada pela empresa norte-americana, "uma das maiores companhias aéreas do mundo".

A nova rota - diária - vai ligar o Porto ao aeroporto NY - JFK a partir de 2026.

O comunicado não especifica quando irá começar esta nova ligação, mas o Jornal de Notícias adianta que deverá começar a operar a partir de maio.

O mercado norte-americano apresenta um crescimento de "mais de 20%" este ano na região norte do país, assegura a ANA, que acredita que o Aeroporto do Porto é agora a "principal porta de entrada no Noroeste da Península Ibérica". Neste momento, o aeroporto portuense recebe mais de cem voos diretos, com a inclusão de mais 12 rotas este verão, seis dos quais intercontinentais.

Ao todo, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ultrapassou os 15,9 milhões de passageiros em 2024, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior, segundo a empresa.

Esta é a primeira vez que existe um voo direto do Porto para Nova Iorque.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado