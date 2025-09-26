Tame Impala anuncia concertos em Porto e Lisboa para 2026

26 set, 2025 - 09:11 • João Malheiro
Tame Impala, o projeto musical de Kevin Parker, anunciou concertos para Porto e Lisboa na tour que vai realizar em 2026 para promover o novo álbum.
As datas portuguesas são, precisamente, as primeiras da digressão europeia. Primeiro, vem o concerto no Porto, a 4 de abril, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.
No dia seguinte, 5 de abril, Tame Impala atua em Lisboa, na MEO Arena.
A tour vai passar, ainda, por países como Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Polónia, República Checa, Dinamarca, Suécia, Noruega, França, Países Baixos, Reino Unido e República da Irlanda.
A última vez que Tame Impala esteve em Portugal foi em 2022, no Primavera Sound Porto.
"Deadbeat" é o próximo álbum de Tame Impala. O disco vai sair a 17 de outubro em formatos físicos e nas plataformas digitais.
Até agora, foram lançados três singles para promover o quinto trabalho longo do projeto de Kevin Parker: "End of Summer", "Loser" e "Dracula".