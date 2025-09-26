Tame Impala anuncia concertos em Porto e Lisboa para 2026

Tame Impala, o projeto musical de Kevin Parker, anunciou concertos para Porto e Lisboa na tour que vai realizar em 2026 para promover o novo álbum.

As datas portuguesas são, precisamente, as primeiras da digressão europeia. Primeiro, vem o concerto no Porto, a 4 de abril, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

No dia seguinte, 5 de abril, Tame Impala atua em Lisboa, na MEO Arena.

A tour vai passar, ainda, por países como Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Polónia, República Checa, Dinamarca, Suécia, Noruega, França, Países Baixos, Reino Unido e República da Irlanda.

A última vez que Tame Impala esteve em Portugal foi em 2022, no Primavera Sound Porto.

"Deadbeat" é o próximo álbum de Tame Impala. O disco vai sair a 17 de outubro em formatos físicos e nas plataformas digitais.

Até agora, foram lançados três singles para promover o quinto trabalho longo do projeto de Kevin Parker: "End of Summer", "Loser" e "Dracula".