  • Noticiário das 19h
  • 27 set, 2025
Família Berlusconi em negociações para comprar “participação relevante” da dona da SIC

27 set, 2025 - 19:09 • Diogo Camilo

Impresa confirmou que está "a desenvolver contactos, em exclusividade" com o grupo MFE - Media for Europe, um dos principais grupos de comunicação na Europa.

A Impresa, dona da SIC e do semanário Expresso, revelou que a família Balsemão, acionista maioritário do grupo de comunicação, está em negociações com o grupo MFE - Media for Europe, da família Berlusconi.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa confirma que a família Balsemão está "a desenvolver contactos, em exclusividade" com o objetivo da "aquisição de uma participação relevante na Impresa". No entanto, ressalva, não existe ainda "qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".

A empresa indica ainda que, "caso venha a existir informação privilegiada, será feita comunicação ao mercado nos termos previstos".

O esclarecimento da Impresa surge após notícias da imprensa italiana dando conta das negociações. A Impresa fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,1 milhões de euros e com as receitas consolidadas a caírem.

O grupo italiano MFE foi fundado em 1980 como Mediaset por Silvio Berlusconi e é hoje um dos principais grupos de comunicação da Europa, sendo dono dos canais televisivos italianos Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e dos espanhóis Telecinco, Cuatro e Be Mad.

O atual CEO da MFE é Pier Silvio Berlusconi, filho de Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro de Itália entre 1994 e 1995, 2001 e 2006 e entre 2008 e 2011, além de dono do clube de futebol AC Milan, entre 1986 e 2017, e morreu em junho de 2023.

