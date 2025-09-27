Prémios internacionais de arquitetura para nova ala de Serralves e zona ribeirinha de Loures

A ala projetada pelo arquiteto Álvaro Siza para o Museu de Serralves, no Porto, e a requalificação da zona ribeirinha de Loures foram distinguidas nos International Architecture Awards/2025, do Chicago Athenaeum e do Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design.

A Ala Álvaro Siza foi premiada na categoria Museums and Cultural Buildings (museus e equipamentos culturais, em tradução livre), e o projeto de requalificação de Loures, nos arredores de Lisboa, do ateliê de arquitetura paisagística Topiaris, foi distinguido na categoria Urban Planning/Landscape (planeamento urbano e paisagem).

Nesta categoria foi também distinguido o projeto brasileiro do Parque Global, em S. Paulo, com assinatura dos ateliês Enea Landscape Architecture e Cardim Arquitetura Paisagística.

A nova ala de Serralves, de autoria de Álvaro Siza, foi inaugurada em 2024, e ampliou o Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 44% da área de exposição e 75% da área de reservas, segundo comunicado da instituição.

Sobre a ala, afirma a Fundação de Serralves estar "integrada de forma orgânica no Parque de Serralves".

"Esta extensão acolhe um piso dedicado à Coleção de Serralves e outro inteiramente vocacionado para a arquitetura - um dos pilares estratégicos da missão da Fundação - reforçando o diálogo entre arte, arquitetura e paisagem", lê-se no mesmo documento.

"A ampliação possibilitou ainda a incorporação de novos arquivos e depósitos, consolidando a missão de Serralves como espaço de preservação, investigação e divulgação da arte contemporânea e da arquitetura, em contexto nacional e internacional", prossegue a instituição.

Para a Fundação, "esta distinção reafirma" o seu "compromisso com a excelência, reconhecendo a sua relevância enquanto instituição de referência na arte contemporânea, na arquitetura e na preservação do património".

Sobre a frente ribeirinha de Loures, na sequência do Parque das Nações, em Lisboa, o júri dos International Architecture Awards destaca o objetivo de completar a continuidade do percurso intermunicipal, entre Lisboa a Vila Franca de Xira, num plano estratégico para uma via verde contínua ao longo da Frente Ribeirinha do rio Tejo.