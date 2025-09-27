Totoloto: saiba quais são os números do sorteio deste sábado

27 set, 2025 - 21:59 • Diogo Camilo
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 27 de setembro de 2025 é composta pelos números 4 - 5 - 17 - 30 - 36 + Número da Sorte 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 4 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.