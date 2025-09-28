Europacolon, que ajuda doentes com cancro digestivo, tem na rua peditório nacional

Está nas ruas o peditório anual da Europacolon, a associação sem fins lucrativos que acompanha doentes com cancro digestivo.

O peditório nacional começou este sábado e prolonga-se até à próxima terça feira, dia mundial do cancro digestivo.

“O resultado do peditório é aplicado no que a Europacolon disponibiliza à população, é tudo gratuito, consultas nutrição, psicologia, linha de apoio a cuidadores informais, mesmo de doenças mentais, neuromusculares, etc... dispomos de consultas para segunda opinião clinica, que são por norma feitas na semana seguinte à solicitação: Participa ainda em ações de pressão juntos dos decisores da saúde”, explica Vítor Neves, o presidente da Europacolon.

O número de doentes com esta patologia tem vindo a aumentar de ano para ano e os novos casos chegam aos 18 mil anuais segundo as estatísticas.

A ajuda pode ser feita de três formas. “Vão estar voluntários identificados da Europacolon espalhados pelo país ou pelo mbway ou nib (disponíveis aqui)”.

A quem está na casa dos 45 anos, Vitor Neves, que vive de perto todos os dias com os casos antigos, mas com muito novos também, deixa um apelo, porque a prevenção destes cancros digestivos cabe a todos.

“Pessoas que estejam na faixa etária a partir dos 45 e não tenham tido oportunidade do médico lhes prescrever rastreio exijam-no! Se tiverem dificuldade podem falar com a Europacolon e não o deixem de fazer. Nós, pessoas individuais, também temos responsabilidade social, se sabemos que há um rastreio para fazer não temos de ficar à espera, se a entidade que devia organizar não o faz devemos pedir ao médico assistente”.

Há 19 anos no terreno a ajudar muitos portugueses que se vêem a braços com cancro digestivo a Europacolon tem na rua um peditório nacional.