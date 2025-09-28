Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

CANCRO

Europacolon, que ajuda doentes com cancro digestivo, tem na rua peditório nacional

28 set, 2025 - 16:38 • Liliana Monteiro

O cancro digestivo não param de aumentar de ano para ano, últimos dados apontam para 18 mil casos novos anuais. IPSS ajuda com consultas, acompanhamento de doentes com cancro digestivo, sobreviventes, familiares e cuidadores.

A+ / A-

Está nas ruas o peditório anual da Europacolon, a associação sem fins lucrativos que acompanha doentes com cancro digestivo.

O peditório nacional começou este sábado e prolonga-se até à próxima terça feira, dia mundial do cancro digestivo.

“O resultado do peditório é aplicado no que a Europacolon disponibiliza à população, é tudo gratuito, consultas nutrição, psicologia, linha de apoio a cuidadores informais, mesmo de doenças mentais, neuromusculares, etc... dispomos de consultas para segunda opinião clinica, que são por norma feitas na semana seguinte à solicitação: Participa ainda em ações de pressão juntos dos decisores da saúde”, explica Vítor Neves, o presidente da Europacolon.

O número de doentes com esta patologia tem vindo a aumentar de ano para ano e os novos casos chegam aos 18 mil anuais segundo as estatísticas.

A ajuda pode ser feita de três formas. “Vão estar voluntários identificados da Europacolon espalhados pelo país ou pelo mbway ou nib (disponíveis aqui)”.

A quem está na casa dos 45 anos, Vitor Neves, que vive de perto todos os dias com os casos antigos, mas com muito novos também, deixa um apelo, porque a prevenção destes cancros digestivos cabe a todos.

“Pessoas que estejam na faixa etária a partir dos 45 e não tenham tido oportunidade do médico lhes prescrever rastreio exijam-no! Se tiverem dificuldade podem falar com a Europacolon e não o deixem de fazer. Nós, pessoas individuais, também temos responsabilidade social, se sabemos que há um rastreio para fazer não temos de ficar à espera, se a entidade que devia organizar não o faz devemos pedir ao médico assistente”.

Há 19 anos no terreno a ajudar muitos portugueses que se vêem a braços com cancro digestivo a Europacolon tem na rua um peditório nacional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado