Filme "Duas Vezes João Liberada" recebe menção honrosa no Festival San Sebastian

28 set, 2025 - 09:49

O filme "Duas Vezes João Liberada", de Paula Tomás Marques, recebeu este domingo uma menção honrosa na 73ª edição do Festival de San Sebastian.

O grande vencedor da Concha de Ouro na nova edição do festival internacional de cinema espanhol foi o filme "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, com a longa-metragem portuguesa da realizadora Paula Tomás Marques a arrecadar uma das duas menções honrosas atribuídas.

A Concha de Prata de melhor ator foi atribuída ao ator espanhol Jose Ramon Soroiz pelo seu desempenho no filme "Masplomas", enquanto o prémio do mesmo nome para a categoria de melhor atriz foi entregue a Zhao Xiaohong, no filme "Jianyu laide mama / Her Heart Beats in Its Cage".

Já a decisão para a Concha de Prata de melhor atriz secundária recaiu sobre Camila Plaate, pelo seu desempenho no filme argentino "Belén".

O prémio de melhor realizador foi atribuído pelo segunda vez consecutiva a Joachim Lafosse, que tinha ganho anteriormente com a longa metragem "The White Knights", com o seu novo filme "Six Days in Spring".

O realizador venceu também pelo mesmo filme também o prémio de melhor guião, juntamente com Chloé Duponchelle e Paul Ismael.

A distinção para melhor fotografia foi para Pau Esteve pelo seu trabalho em "Los Tigres".

Quanto ao Prémio Especial do Júri este foi entregue a "Historias del buen vale", de José Luis Guerin, que já tinha sido laureado pelo mesmo prémio com "En construcción".

O júri era constituído pela cineasta portuguesa Laura Carreira, que ganhou o prémio de melhor realizadora neste festival com o filme "On Falling" de 2024, mas também pela realizadora Gia Coppola, a atriz Zhou Dongyu, a cantora e intérprete argentina Lali Espósito, o ator britânico Mark Strong, a produtora francesa Anne-Dominique Toussaint e era presidido pelo realizador J.A. Bayona.

Tópicos
