Globos de Ouro

Joana Marques vence Globo de Ouro pela terceira vez

28 set, 2025 - 23:45 • Diogo Camilo

Apresentadora da Renascença conquista prémio de Personalidade do Ano Digital, na categoria de Entretenimento.

A+ / A-

Joana Marques, apresentadora do programa "As Três da Manhã" da Renascença, venceu este domingo o terceiro Globo de Ouro da sua carreira.

A responsável pela rubrica “Extremamente Desagradável” revalidou o prémio de Personalidade do Ano Digital, na categoria de Entretenimento, que também conquistou em 2022 e 2023.

"Confesso que este mês estava expectante que houvesse uma decisão a meu favor, que me desse a vitória, mas não era bem isto. Se calhar não manifestei bem ao universo", começou por dizer no discurso de agradecimento, em referência ao julgamento movido pelos Anjos.

Joana Marques agradeceu ainda aos ouvintes e à equipa da Renacença: "Quero agradecer a toda a gente que ouve e vê o Extremamente Desagradável e que me espanta sempre serem tantos. Obrigado pela vossa paciência. E aos maiores lesados que são as pessoas que têm de trabalhar comigo".

Maria Henrique e o Querido Instagram - Extremamente Desagradável
Maria Henrique e o Querido Instagram - Extremamente Desagradável

A humorista estava ainda nomeada para o prémio de Personalidade do Ano, na categoria de Humor, vencida por Ricardo Araújo Pereira.

Também estavam nomeados para a mesma categoria as persoalidades Pedro Teixeira da Mota, Guilherme Geirinhas, Ana Garcia Martins e Manuel Cardoso.

Joana Marques é uma das apresentadoras das Três da Manhã da Renascença, juntamente com Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves.

