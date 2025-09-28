Joana Marques vence Globo de Ouro pela terceira vez

Joana Marques, apresentadora do programa "As Três da Manhã" da Renascença, venceu este domingo o terceiro Globo de Ouro da sua carreira.

A responsável pela rubrica “Extremamente Desagradável” revalidou o prémio de Personalidade do Ano Digital, na categoria de Entretenimento, que também conquistou em 2022 e 2023.

"Confesso que este mês estava expectante que houvesse uma decisão a meu favor, que me desse a vitória, mas não era bem isto. Se calhar não manifestei bem ao universo", começou por dizer no discurso de agradecimento, em referência ao julgamento movido pelos Anjos.

Joana Marques agradeceu ainda aos ouvintes e à equipa da Renacença: "Quero agradecer a toda a gente que ouve e vê o Extremamente Desagradável e que me espanta sempre serem tantos. Obrigado pela vossa paciência. E aos maiores lesados que são as pessoas que têm de trabalhar comigo".