Doja Cat regressa a Lisboa a 2 de junho de 2026

A rapper e cantora norte-americana Doja Cat vai atuar a 2 junho de 2026 no Meo Arena, em Lisboa, no âmbito de uma digressão mundial anunciada esta segunda-feira pela artista.

Segundo informações na página oficial da artista, a tour "Ma Vie" arranca a 5 de fevereiro em São Paulo, Brazil, e prossegue com mais de 50 performances. O concerto português está marcado no alinhamento europeu, nas vésperas de se apresentar no Festival Primavera Sound em Barcelona, Espanha.

Este vai ser um regresso de Doja Cat a Portugal, depois de ter atuado pela primeira vez para o público português na edição do festival Rock in Rio Lisboa em 2024.

O concerto de 2026 faz parte de uma extensa digressão internacional de Doja Cat, focada no álbum “Vie”, lançado na sexta-feira passada, e que inclui passagem, por exemplo, pelo Brasil, Argentina, Peru, México, Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Nova Zelândia e Austrália.

Esta será a terceira digressão mundial de Doja Cat, uma artista do universo do hip hop e da pop que lançou o primeiro álbum, “Amala” em 2018. “Vie” é o quinto álbum de estúdio da rapper.