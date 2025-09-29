Paulo Teixeira Pinto cria museu de arte digital no interior do Algarve

Nos silos que antes serviram para a produção de azeite, na Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, no Algarve nasceu um novo museu.

Criado por Paulo Teixeira Pinto, antigo secretário de Estado de Cavaco Silva, o Museu Zer0 anuncia-se como um centro de arte digital que vai ocupar o interior do Algarve, do lado de terra da famosa Estrada Nacional 125.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este é um museu sem acervo “tradicional”, mas onde o conceito de oficina criativa é explorado, integrando a ideia do passado rural e industrial que as instalações da Cooperativa Agrícola comportam.

Em entrevista à Renascença, Fátima Marques Pereira, programadora convidada por Paulo Teixeira Pinto para pensar a abertura, explica que o nome Museu Zer0 nasce da linguagem binária do digital.

“O Zero é entendido não como uma ausência ou vazio. É precisamente o contrário. É a plenitude em potência. No fundo, zero é a condição da possibilidade da arte digital. É a raiz do invisível e é aquilo que depois torna materializável” a criação, sublinha a programadora.

Fátima Marques Pereira explica que desenvolveu um conceito de ter no Museu Zer0, “oficinas vivas”, uma espécie de “oficinas renascentistas” onde os artistas são desafiados a criar em diálogo com o espaço do museu e o seu legado industrial.