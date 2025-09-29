Menu
Paulo Teixeira Pinto cria museu de arte digital no interior do Algarve

29 set, 2025 - 19:25 • Maria João Costa

O antigo governante e ex-presidente do BCP é o fundador do Museu Zer0. O novo centro de arte digital está nas antigas instalações da Cooperativa Agrícola, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira.

A+ / A-

Nos silos que antes serviram para a produção de azeite, na Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, no Algarve nasceu um novo museu.

Criado por Paulo Teixeira Pinto, antigo secretário de Estado de Cavaco Silva, o Museu Zer0 anuncia-se como um centro de arte digital que vai ocupar o interior do Algarve, do lado de terra da famosa Estrada Nacional 125.

Este é um museu sem acervo “tradicional”, mas onde o conceito de oficina criativa é explorado, integrando a ideia do passado rural e industrial que as instalações da Cooperativa Agrícola comportam.

Em entrevista à Renascença, Fátima Marques Pereira, programadora convidada por Paulo Teixeira Pinto para pensar a abertura, explica que o nome Museu Zer0 nasce da linguagem binária do digital.

“O Zero é entendido não como uma ausência ou vazio. É precisamente o contrário. É a plenitude em potência. No fundo, zero é a condição da possibilidade da arte digital. É a raiz do invisível e é aquilo que depois torna materializável” a criação, sublinha a programadora.

Fátima Marques Pereira explica que desenvolveu um conceito de ter no Museu Zer0, “oficinas vivas”, uma espécie de “oficinas renascentistas” onde os artistas são desafiados a criar em diálogo com o espaço do museu e o seu legado industrial.

Este projeto, criado pela associação privada Museu Zer0:/ centro de arte digital – Instituto Lusíada de Cultura, “é um museu que está longe dos grandes centros urbanos” e por isso enfrenta “um desafio brutal”, sublinha a programadora. Fátima Marques Pereira diz que terão de lidar com “o desafio da conquista”, não só de públicos, como dos habitantes da aldeia onde estão instalados.

“A conquista do lugar é criar um museu vivo, um lugar de reflexão crítica”, diz a programadora, que acrescenta a isto a ideia da “afirmação da identidade, do território e da comunidade”.

Neste primeiro momento de abertura serão mostradas obras de artistas que já estiveram em residência no espaço da antiga Cooperativa. “Magalhães” e “Ágora” são dois dos projetos que exemplificam essa forma de criar em diálogo com o espaço do museu, diz Fátima Marques Pereira.

De acordo com a programadora cultural, no Museu Zer0 “cada projeto é uma interrogação que atravessa o digital, o território, o espaço, o humano e o mundo”. É nesse sentido que surge uma das preocupações da linha programática do museu que tem a ver com a sustentabilidade.

Em linha com as prioridades Estratégicas da Comissão Europeia, a programação artística aposta nos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, refere a programadora que assim identifica o compromisso do museu com o Pacto Ecológico Europeu e uma “economia mais inclusiva”.

