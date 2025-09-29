Portugal e Espanha afetados por desinformação online sobre frota da flotilha

Portugal e Espanha foram visados por desinformação "online" sobre a dimensão da frota da flotilha Global Sumud, no mês de setembro, revelou o mapa de verificação de factos do Observatório Europeu dos Media Digitais (EDMO).

O observatório destacou no plano ibérico (liderado pelo Iberifier), um vídeo que mostra uma grande frota de navios falsamente associados à flotilha humanitária com destino a Gaza, na qual está a deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

"Um vídeo viral que mostra uma grande frota de navios foi falsamente associado, nas redes sociais, à Flotilha Global Sumud, que se dirige para Gaza para quebrar o bloqueio israelita", lê-se na informação divulgada.

A publicação foi partilhada em rede sociais como o X, Instagram, YouTube e TikTok, sendo sempre associada à Flotilha Global Sumud.

De acordo com o EDMO, o vídeo em questão mostra, na verdade, embarcações pesqueiras chinesas a partir de um porto local, depois do fim da proibição sazonal de navegação dos mares Amarelo e Bohai, na costa nordeste da China.

Neste sentido, as imagens difundidas referem-se ao fim da moratória da pesca em Huangjinhai, uma zona costeira da China, como descreveram no início do mês media chineses.

Além disso, o EDMO salienta que "a estrutura, as cores e as bandeiras chinesas dos barcos diferem das embarcações brancas e variadas da flotilha".

Também no mês de setembro, deputados do Chega e da Iniciativa Liberal denunciaram que os ativistas da Flotilha Global Sumud pararam em Ibiza ou noutras ilhas Baleares para participar em festas noturnas, disseminado outra narrativa desinformativa.

Em 10 de setembro, a Lusa Verifica constatou que era falso que os ativistas da flotilha tivessem aproveitado uma escala técnica nas ilhas Baleares para irem a festas noturnas em Ibiza ou em qualquer outra ilha, sendo que os vídeos partilhados são de uma iniciativa realizada ainda em Barcelona, antes da partida da frota.

A Flotilha Global Sumud está a navegar na sua etapa final em direção à Faixa de Gaza para desafiar o bloqueio israelita, com um total de 43 embarcações, e planeia entrar numa "zona de alto risco" no Mediterrâneo Oriental nos próximos dois dias.

Nos restantes países europeus, como França, o observatório destacou uma rede de desinformação "online" que promove vídeos manipulados com idosos para gerar empatia entre os utilizadores e vender produtos.

Em Itália, as falsas notícias centraram-se na crise na Palestina, nomeadamente na "negação do sofrimento dos civis palestinianos".