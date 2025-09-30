Competição ao TikTok? Dona do ChatGPT lança aplicação de vídeos Sora 2

A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, anunciou esta terça-feira o primeiro passo para entrar no mercado das redes sociais. Lançou um novo modelo de geração de vídeos, Sora 2, que consiste numa aplicação independente com uma navegação semelhante à do TikTok, de forma a competir com a empresa chinesa.

A empresa de tecnologia procura dar o salto para as aplicações sociais com uma proposta baseada em vídeos gerados com Inteligência Artificial (IA) através de uma ferramenta de geração de vídeo a partir de texto.

Apesar disso, não será possível carregar imagens ou vídeos a partir do telemóvel. O objetivo é partilhar exclusivamente vídeos da criação do utilizador em colaboração com os sistemas de IA.

O modelo Sora 2 está a ser comunicado oficialmente esta terça-feira nas diversas plataformas, inclusive no canal de Youtube da grande tecnológica. Apresenta-se um vídeo institucional, de dois minutos de duração, totalmente produzido com mecanismos de Inteligência Artificial. Nos restantes minutos explicam-se as funcionalidades da aplicação.