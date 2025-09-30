Competição ao TikTok? Dona do ChatGPT lança aplicação de vídeos Sora 2

30 set, 2025 - 19:09 • Reuters com Redação
A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, anunciou esta terça-feira o primeiro passo para entrar no mercado das redes sociais. Lançou um novo modelo de geração de vídeos, Sora 2, que consiste numa aplicação independente com uma navegação semelhante à do TikTok, de forma a competir com a empresa chinesa.
A empresa de tecnologia procura dar o salto para as aplicações sociais com uma proposta baseada em vídeos gerados com Inteligência Artificial (IA) através de uma ferramenta de geração de vídeo a partir de texto.
Apesar disso, não será possível carregar imagens ou vídeos a partir do telemóvel. O objetivo é partilhar exclusivamente vídeos da criação do utilizador em colaboração com os sistemas de IA.
O modelo Sora 2 está a ser comunicado oficialmente esta terça-feira nas diversas plataformas, inclusive no canal de Youtube da grande tecnológica. Apresenta-se um vídeo institucional, de dois minutos de duração, totalmente produzido com mecanismos de Inteligência Artificial. Nos restantes minutos explicam-se as funcionalidades da aplicação.
Esta proposta consiste numa aplicação independente na qual os utilizadores poderão aceder a vídeos gerados por IA com até 10 segundos de duração, num feed vertical no qual poderão navegar com um sistema scroll, ao estilo do TikTok.
O CEO da OpenAi, Sam Altman, confirmou com entusiasmo que a aplicação já está disponível na App Store nos Estados Unidos da América (EUA) e no Canadá.
Como as concorrentes, a aplicação também vai permitir utilizar um algoritmo para recomendar vídeos, podendo os utilizadores interagir com o conteúdo que gostam, deixando comentários ou utilizando vídeos para fazer recriações.