Crianças perdem anos de vida por causa do fumo passivo, alerta estudo

30 set, 2025 - 00:48 • Lusa

O fumo passivo causa anualmente 1,2 milhões de mortes prematuras, das quais 65 mil de menores de 15 anos.

Madrid, 30 set 2025 (Lusa) - As crianças do mundo perdem anualmente 8,45 milhões de anos de vida, por causa do fumo do tabaco que respiram, em especial nas regiões com rendimentos mais baixos, segundo um estudo apresentado no Congresso Europeu de Respiração de Amesterdão.

Durante a apresentação, na segunda-feira, a autora principal, Siyu Dai, professora na Escola de Medicina Clínica da Universidade de Hangzhou, na China, recordou que o fumo do tabaco provoca doenças e mortes evitáveis de crianças e que "não há um nível seguro de exposição". .

As crianças são "especialmente vulneráveis ao fumo do tabaco que causa infeções do peito, doenças cardiovasculares, problemas de desenvolvimento neuronal e asma", porque "os seus corpos ainda estão em desenvolvimento" e "têm pouco controlo sobre a sua própria envolvência". .

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o fumo passivo causa anualmente 1,2 milhões de mortes prematuras, das quais 65 mil de menores de 15 anos.

