Nicole Kidman divorcia-se de Keith Urban depois de 19 anos de casamento

Nicole Kidman apresentou o divórcio a Keith Urban depois de 19 anos de casamento.

A atriz avançou com o processo esta terça-feira, num tribunal no Tennessee, citando "diferenças inconciliáveis", depois de muitos rumores terem surgido no dia anterior.

Os dois artistas estão casados desde 2006 e têm duas fillhas. No seu pedido de divórcio, Nicole Kidman quer ser nomeada a progenitora principal, depois da imprensa relatar que o cantor de country está mais afastado da vida familiar.

Nicole Kidman tem mais dois filhos, fruto do seu antigo casamento com o ator Tom Cruise.

A atriz já venceu um Óscar, dois Emmys, um Bafta e seis Globos de Ouro. Já Keith Urban venceu quatro Grammys ao longo da carreira.

Este ano Nicole Kidman deu entrada com um pedido de autorização de residência em Portugal junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal “24 horas”.

A estrela de Hollywood terá adquirido uma casa no empreendimento de luxo Costa Terra Golf & Ocean Club, em Melides.