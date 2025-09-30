"Os Simpsons" voltam aos cinemas 20 anos depois

É uma surpresa dos estúdios 20th Century Studios e Disney: a sequela da animação original "Os Simpsons" vai estrear a 23 de julho de 2027, foi anunciado esta terça-feira.

Ainda sem título oficial, o filme é baseado na série de comédia do canal norte-americano Fox, que mostra a vida insólita da família de cinco — os pais Homer e Marge e as três crianças Bart, Lisa e Maggie — e da comunidade fictícia de Springfield.

O primeiro filme, lançado em 2007, roda em torno de uma tentativa de Homer salvar a família, depois de poluir o abastecimento das águas locais da cidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O anúncio para as redes sociais mostra uma mão de "Os Simpsons" a agarrar o icónico donut com a promessa: "Homer está de volta para mais".