​Descoberto em Portugal um novo dinossauro. Foi batizado com nome de Bocage

01 out, 2025 - 14:00 • Cristina Nascimento
Uma equipa internacional de investigadores descobriu em Portugal uma nova espécie de dinossauro.
Em causa está o crânio encontrado na zona de Sesimbra, em 2016, mas só agora foi publicado o artigo científico que revela pormenores a respeito do achado.
Segundo o investigador do Centro de Paleobiologia e Paleoecologia da Sociedade de História Natural de Torres Vedras, é “o crânio de dinossauro mais completo alguma vez encontrado em Portugal”.
“Trata-se de um indivíduo jovem ou subadulto, o que permitiu estudar como os ossos cranianos se fundiam durante o crescimento”, diz o especialista, citado numa publicação da Sociedade de História Natural de Torres Vedras.
O fóssil tem 125 milhões de anos, mas conserva “uma fileira de dentes visível na rocha”.
Já Filippo Bertozzo, investigador também do Museu Real de Ciências Naturais de Bruxelas, destaca que este achado “marca a descoberta do primeiro iguanodonte do Cretácico Inferior em Portugal, revelando o papel do país como ponte evolutiva entre os dinossauros do Jurássico Superior e os iguanodontes mais derivados do Cretácico”.
O novo dinossauro foi batizado com o nome Cariocecus bocagei. O nome Cariocecus evoca uma antiga divindade guerreira venerada na região antes da ocupação romana. Já bocagei homenageia o naturalista português José Vicente Barbosa du Bocage, primo do famoso poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.