Rabo de Peixe. Trailer oficial traz surpresas da segunda temporada

No vídeo, e em pouco mais de dois minutos, é possível perceber um pouco melhor o que se pode esperar desta segunda volta pelos Açores - e quem se junta ao grupo nesta nova viagem. Os "rapexinhos" estão de volta, diz a empresa de streaming, mas o mar parece "mais perigoso do que nunca".

A Netflix Portugal lançou, esta quarta-feira, o trailer para a segunda temporada de Rabo de Peixe. A escolha da data pode ter sido só coincidência - a personagem de José Condessa na série tem este dia como alcunha -, mas acontece duas semanas antes da estreia, marcada para 17 de outubro.

Meses depois de partir da ilha, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, mas muita coisa mudou. Rafael (Rodrigo Tomás) afinal não morreu e Sílvia (Helena Caldeira), está grávida.

Começam aqui a vislumbrar-se as novas "aquisições" do elenco: Sílvia é auxiliada por um médico interpretado por Ruy de Carvalho, ator veterano que se estreia nesta produção. Fazem também parte do novo cast José Raposo, Ricardo Pereira, Caio Blat e Paolla Oliveira, uma das atrizes mais conhecidas da atualidade, no Brasil.

A personagem de Paolla, de resto, pode ser a resposta à pergunta que ficara "perdida" na primeira temporada. "Acharam que podiam ficar com o meu pó e não me pagar nada?", questiona, ao ameaçar as personagens principais, numa cena que já deu origem a muitos comentários nas redes sociais.

Muitos tiros, muita ação e emoções à flor da pele parecem pontuar os próximos episódios da história deste grupo de amigos que, de repente, se vê a braços com uma tonelada de droga, que deu à costa nos Açores (trama levemente inspirada em factos reais).

"Muita branca pode tornar tudo negro", dá a entender o trailer, corroborando, assim, aquilo que o criador, Augusto Fraga, já tinha prometido ao podcast da Renascença, Watch Party: a segunda temporada é mais intensa e "madura". Dia 17 de outubro será altura de descobrir.