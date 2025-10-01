"Sou artista porque não suporto a realidade". RTP2 estreia documentário sobre Filipe La Féria

O ator e encenador Filipe La Féria é homenageado pelos 80 anos de vida, num documentário que estreia no próximo sábado, a 4 de outubro, na RTP2. O conteúdo vai ficar disponível na plataforma de "streaming" da televisão pública, RTP Player.

"Filipe La Féria - O teatro como um ato de fé" tem realização de Miguel C. Saraiva com entrevistas e argumento de Lígia Gonçalves, e "procura retratar o pensamento que orienta a criação" artística do encenador português, que conta com quase 60 anos de carreira, refere a sinopse.

"Sou artista porque não suporto a realidade", afirma Filipe La Féria nos primeiros minutos do documentário, filmado no Teatro Politeama, em Lisboa, a casa onde tem produzido e encenado grande parte dos espectáculos de teatro de revista.

O documentário acompanha o encenador nos bastidores, entre ensaios e a estreia da ópera-rock "Fátima" (2024) e recupera imagens de arquivo do percurso artístico, nomeadamente enquanto ator no Teatro da Cornucópia, Teatro Experimental de Cascais e na Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

O filme conta ainda com depoimentos de várias personalidades ligadas ao teatro e que com ele trabalharam, como João Baião, Simone de Oliveira, Joaquim Monchique e João D'Ávila, o encenador Ricardo Neves-Neves e o investigador Tiago Bartolomeu Costa.

Filipe La Féria (1945), que diz ter arriscado tudo em sessenta anos de carreira "sempre contra a maré", tem um extenso percurso no teatro português, na interpretação, encenação, dramaturgia, como figurinista ou cenógrafo.

Entre os espectáculos que encenou contam-se "A dama pé-de-cabra" (1977), "Electra ou a queda das máscaras" (1987), "What happened do Madalena Iglésias?" (1990), "Passa por mim no Rossio" (1991) -- um dos seus maiores sucessos de bilheteira -, "Piaf" (2009) e "O musical da minha vida" (2016).

Além da estreia no sábado, "Filipe La Féria - O Teatro como um Ato de Fé", produzido pela Promenade, fica disponível para visualização na RTP Palco, a plataforma digital de música e artes performativas da RTP.