Totoloto: Conheça a chave desta quarta-feira

01 out, 2025 - 22:37 • Redação

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 1 de outubro de 2025 é composta pelos números 5 - 6 - 17 - 23 - 30 + Número da Sorte 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 4,2 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

