Animação sobre crustáceo "Percebes" é candidato português às nomeações dos prémios César

02 out, 2025 - 20:57 • Lusa com Redação
O filme "Percebes", das realizadoras Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, é candidato a uma nomeação para os prémios franceses de cinema César de 2026, anunciou a organização esta semana.
"Percebes" é um documentário animado em aguarela e digital sobre o ciclo de vida deste crustáceo no contexto da apanha no Algarve.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Nos doze minutos pincelados, as duas realizadoras abordam questões sobre a relação dos habitantes locais com o mar, sobre turismo e sobre o desordenamento da costa portuguesa.
A academia francesa de cinema divulgou a lista de filmes candidatos às nomeações em três categorias de curtas-metragens, entre os quais figura a animação "Percebes", que tem coprodução francesa.
Anteriormente, as duas realizadoras coassinaram a premiada curta-metragem "Água Mole", de 2017, sobre desertificação de uma aldeia, num processo de perda dos seus últimos habitantes.
De acordo com a produtora portuguesa BAP Animation, "Percebes" já foi exibido em 179 festivais de cinema, soma 32 prémios e distinções, entre os quais o de melhor filme no Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), em 2024.
A curta-metragem esteve na corrida para os Óscares deste ano, mas não chegou às nomeações.
Os nomeados para a edição de 2026 dos César serão conhecidos a 28 de janeiro e a cerimónia está marcada para 27 de fevereiro em Paris, França.