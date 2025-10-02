Menu
  02 out, 2025
Crianças com pais que controlam telemóvel dormem e estudam melhor, diz estudo

02 out, 2025 - 00:50 • Lusa

As escolas devem também desempenhar um papel, refere o trabalho.

As crianças cujos pais têm regras rigorosas sobre o uso do telemóvel à noite dormem em média mais 40 minutos, o que se traduz numa melhor saúde e desempenho académico, de acordo com uma investigação.

O estudo da Universidade de Genebra (Unige) publicado na Discover Public Health, foi realizado através de questionários a 329 alunos entre os 13 e os 15 anos em 2021, mostrou que as crianças em idade escolar cujos pais proíbem o uso do telemóvel no quarto ou à noite dormem mais de quatro horas e meia a mais por semana.

Mais horas de sono numa idade em que são recomendadas nove horas de sono, mas quando muitos adolescentes costumam dormir entre sete e oito horas, resulta numa melhor memória, atenção e estabilidade emocional, reduzindo também o risco de ansiedade e depressão, destacou a Unige em comunicado sobre este estudo divulgado na quarta-feira.

"Os pais devem envolver-se porque isso influencia a saúde e o sucesso dos filhos", salientou Kevin Mammeri, estudante de doutoramento no Departamento de Neurociências Básicas da Unige e principal autor da investigação.

As escolas devem também desempenhar um papel com workshops de sensibilização para a importância do sono, numa altura em que "muitos alunos se deitam com os telemóveis e não há uma distinção clara entre o sono e o tempo de internet", segundo a neurocientista Virginie Sterpenich.

Estudos anteriores na Suíça indicaram que o número de adolescentes que passam mais de quatro horas por dia em frente a um ecrã aumentou 12 vezes entre 2012 e 2020.

