Edie Falco e Ed Westwick anunciados no Tribeca Festival Lisboa

Mais quatro nomes internacionais juntaram-se, esta quinta-feira, ao "lineup" da segunda edição do Tribeca Festival Lisboa. O festival, que já tinha confirmado as presenças de Giancarlo Esposito, Meg Ryan, Kim Cattrall e Julian Schnabel, anuncia agora que também Edie Falco, Ed Westwick, Ava DuVernay e Veronica Falcón vão passar pela capital portuguesa no final deste mês.

Edie Falco é, provavelmente, a mais conhecida do público português, ou não fosse a eterna Carmela Soprano, da icónica série "Os Sopranos", da HBO. também deu vida, entre outros países, à "Nurse Jackie", na série com o mesmo nome.

Segue-se Ed Westwick, conhecido por cá pelo seu papel em "Gossip Girl", mas que vem a Portugal para apresentar outra série: "Sandokan: The Pirate Prince", que vai estar em exibição no festival.

A mexicana Veronica Falcón também não escapou ao público luso em "Ozark", mas foi em "Queen of the South" (A Rainha do Sul) que a sua personagem, Camila Vargas, lhe valeu muitos fãs.

Os nomes anunciados não incluem só atores: também a realizadora, produtora e argumentista Ava DuVernay, envolvida em projetos como "Selma" ou "Aos Olhos da Justiça" e nomeada para um Óscar pelo documentário "A 13.ª Emenda", também vai passar por Portugal.

A estes nomes também se deve juntar Jane Rosenthal, uma das fundadores do certame original que, juntamente com Robert De Niro, fez nascer o Festival Tribeca em Nova Iorque, em 2001.

"Rabo de Peixe", Conan O'Brien e Scarlett Johansson mostram o que valem

O talento português também vai ter palco reforçado nesta edição. Entre as várias propostas apresentadas pela organização, destaca-se, por exemplo, uma conversa sobre a série Rabo de Peixe, que vai contar com Augusto Fraga, Joaquim de Almeida, Afonso Pimentel e Helena Caldeira, ou um painel sobre a luta entre o politicamente correto e a cultura de cancelamento, composto por Ricardo Araújo Pereira, Daniel Oliveira, José Maria Pimentel e Ricardo Costa.

Outros convidados ligados à indústria, como Catarina Furtado, Dino D'Santiago ou Guilherme Gueirinhas, vão estar presentes e vários podcasts vão ser gravados durante os três dias do festival, com o público a poder assistir ao vivo a todas as conversas.

As novidades, apresentadas esta quinta-feira na Unicorn Factory, no Beato, não se ficam pelas presenças de celebridades. Foram, igualmente, anunciados mais filmes para ver nos ecrãs do certame, como "If I Had Legs I'd Kick You", de Mary Bronstein, que conta com Rose Byrne e Conan O'Brien (sim, esse mesmo) como atores principais e fez furor no Festival Internacional de Cinema de Berlim; "All We Cannot See", de Alberto Arvelo, que retrata uma viagem de duas mulheres por Portugal e Espanha; e "Eleanor the Great", a estreia de Scarlett Johansson atrás das câmaras, como realizadora.

Vale a pena lembrar que o Festival Tribeca acontece pela segunda vez em Portugal, depois de, o ano passado, ter acontecido pela primeira vez na Europa. A segunda edição do Tribeca Festival Lisboa vai acontecer de 30 de outubro a 1 de novembro entre a Unicorn Factory Lisboa, o Tumo Lisboa, a Escola 42, o Teatro Ibérico e a Igreja do Convento do Beato.

Este ano, o Tribeca Festival Lisboa terá três modalidades de bilhetes, que variam entre os 15 e os 65 euros para uma ou várias sessões de cinema, e os 36 euros (em compra antecipada) para assistir a cada uma das sessões de conversas e "podcasts" ao vivo, os chamados "Tribeca Talks & Podcasts". Há ainda um passe geral de 255 euros, que garante acesso a toda a programação e que, segundo a organização, está praticamente esgotado.

