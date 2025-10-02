Menu
  03 out, 2025
Monarquia no Reino Unido

Príncipe William confessa se sentir "sobrecarregado" com assuntos da família real

02 out, 2025 - 23:14 • Reuters com Redação

"A vida enviou-me um teste." Desde que Kate Middleton e o Rei Carlos III adoeceram, proteger a família e modernizar a monarquia são prioridades do príncipe William.

O príncipe William confessou se sentir "sobrecarregado" com assuntos da família e disse que planeia modernizar o sistema monárquico, em entrevista no programa de televisão britânico "O Viajante Relutante", apresentado pelo ator canadense Eugene Levy.

O príncipe recordou também o ano passado em que tanto a mulher Kate Middleton como o pai Rei Carlos III adoeceram, afirmando que nesses momentos o mais importante para si era proteger a família. "A vida enviou-me um teste."

"Tenho muito orgulho da minha mulher e do meu pai, da forma como lidaram com tudo no ano passado", partilha William.

"Quando se trata de família e coisas do género, sinto-me um pouco sobrecarregado — como acho que a maioria das pessoas ficaria, porque é algo mais pessoal", defende o príncipe William.

O herdeiro britânico reforçou que pretende manter a vida dos filhos reservada da exposição mediática. Relembrou o escândalo mediático à volta da morte da sua mãe, princesa Diana, que parou o mundo e, desde então, tem "uma linha muito forte sobre quem vale a pena lutar".

Sobre a possibilidade de sentar no trono do Reino Unido, o príncipe mostra entusiasmo para mudar o cenário monárquico. "Não são mudanças radicais, mas a mudança está na minha agenda."

