Príncipe William confessa sentir-se "sobrecarregado" com assuntos da família real

O príncipe William confessou se sentir "sobrecarregado" com assuntos da família e disse que planeia modernizar o sistema monárquico, numa entrevista no programa de televisão britânico "O Viajante Relutante", apresentado pelo ator canadiano Eugene Levy.

O príncipe recordou também o ano passado em que tanto a mulher Kate Middleton como o pai, o rei Carlos III, adoeceram, afirmando que nesses momentos o mais importante era proteger a família. "A vida enviou-me um teste."

"Tenho muito orgulho da minha mulher e do meu pai, da forma como lidaram com tudo no ano passado", partilha William.



"Quando se trata de família e coisas do género, sinto-me um pouco sobrecarregado - como acho que a maioria das pessoas ficaria, porque é algo mais pessoal", defende o príncipe William.

O herdeiro do trono britânico reforçou que pretende manter a vida dos filhos reservada da exposição mediática. Relembrou o escândalo mediático à volta da morte da sua mãe, princesa Diana, que parou o mundo e, desde então, tem "uma linha muito forte sobre quem vale a pena lutar".

Sobre a possibilidade de sentar no trono do Reino Unido, o príncipe mostra entusiasmo para mudar o cenário monárquico. "Não são mudanças radicais, mas a mudança está na minha agenda."