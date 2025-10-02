Quase metade dos portugueses já usa o TikTok

O TikTok anunciou, esta quinta-feira, que já tem mais de 4,2 milhões de utilizadores em Portugal.

Em comunicado, a plataforma dá conta dos mais recentes resultados de utilização a nível nacional e adianta que, na Europa, mais de 200 milhões de pessoas utilizam o serviço "todos os meses".

Na mesma missiva, a empresa garante ser o sítio "onde nascem as tendências", com 76% dos utilizadores a acreditar estar mais "conscientes do que está na moda" graças à utilização do TikTok. Dá um exemplo: 33% dos utilizadores que inquiriu garantem ter ouvido falar dos Jogos Olímpicos de 2024 "pela primeira vez no TikTok" e não na televisão ou plataformas de streaming.

Autárquicas com "hub" para "combater a desinformação"

Este comunicado surge poucos dias depois da plataforma ter relançado o seu centro eleitoral para as autárquicas em Portugal, uma espécie de "hub" onde os utilizadores podem aceder a informação sobre o sufrágio marcado para 12 de outubro. Segundo a comunicação da empresa no nosso país, esta medida - que já foi tomada noutras eleições passadas, incluindo em maio - serve para "combater a desinformação".

"Estamos comprometidos em oferecer um espaço respeitador, onde as pessoas possam expressar-se e construir comunidade", diz a empresa, que voltou a acionar a sua "taskforce" local para "limitar conteúdos nocivos e capacitar as pessoas a distinguir factos de ficção".

O "hub" em questão aparece na aplicação a quem procurar conteúdos relacionados com as autárquicas e promete incluir "detalhes essenciais sobre as eleições autárquicas em português, incluindo ligações para fontes oficiais que informam os utilizadores sobre onde e como votar", como também "disponibiliza datas importantes, orientações do TikTok sobre literacia mediática e mais informações sobre os candidatos", pode ler-se num comunicado anterior.

O negócio dos vídeos curtos

A plataforma de vídeos curtos usou, ainda, o comunicado para destacar o papel que tem na marcação de tendências culturais no "ambiente rápido e criativo" (e "acelerado") em que vivemos atualmente, papel que aproveita, claro está, para ser "motor de negócios" e garantir "impacto económico".

A plataforma, de origem chinesa, cita um estudo para provar que 64% dos utilizadores descobrem novos produtos ou serviços na sua plataforma, com uma grande maioria a assumir experimentar novos produtos de uma marca por causa do TikTok, passando a comprar com mais frequência e a tornar-se "verdadeiros defensores" de marcas nas redes sociais.

"Para utilizadores, criadores e marcas, o TikTok deixou de ser apenas entretenimento — é um verdadeiro ecossistema cultural e económico", remata o comunicado.