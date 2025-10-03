A nova era de Taylor Swift chega com novo álbum e um filme

03 out, 2025 - 18:08 • Redação
O novo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", é o primeiro disco depois de ser pedida em casamento que promete mostrar a vida nos bastidores do espetáculo. O processo criativo foi registado e inspirou a criação de um filme documental, também com o mesmo título, em exibição nos cinemas portugueses.
As sessões quase esgotadas acontecem entre esta sexta-feira a domingo, dia 3 de outubro a 5 de outubro. Em pouco mais de uma hora e meia, são apresentadas reflexões pessoais inéditas sobre as composições musicais.
"The Fate of Ophelia" é o single principal e os "swifties" vão poder assistir ao primeiro videoclipe da era a estrear nas telas de cinema em mais de 100 países.
Taylor Swift regressa à indústria com 12 faixas, num projeto de serão com uma duração de quase 42 minutos, algo que destoa do habitual na discografia da artista pop.
Em "The Life of a Showgirl", Swift procura revitalizar-se musicalmente depois de sair com mãos a abanar nos Grammys 2025, perdendo as seis categorias para que estava nomeada. Swift partilhou nas redes sociais a novidade e deixou um conselho: "Dançar é opcional, mas muito encorajado".
A cantora recupera, para este 12.º disco, uma produção colaborativa com os produtores suecos Shellback e Max Martin para tentar resgatar a poção de sucesso da década passada, que resultou nos temas "Reputation", "I Knew You Were Trouble", "Bad Blood" e "Shake it Off".
Este projeto conta, na última faixa, com uma participação da estrela Sabrina Carpenter.