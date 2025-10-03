Menu
  • 03 out, 2025
Eurodreams

Eurodreams: veja a chave vencedora desta quinta-feira

03 out, 2025 - 02:02 • Diogo Camilo

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale dois mil euros, durante cinco anos.

A+ / A-

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, é composta pelos números 4 - 7 - 18 - 19 - 22 - 29 e pelo Número de Sonho 1.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio. Para Portugal vão 15 terceiros prémios, no valor de 103 euros.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

  • 03 out, 2025
