Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

"Não quero reivindicar aqui uma vitória de todos os humoristas, mas de certa maneira, acho que é uma vitória de toda a gente", diz Joana Marques em entrevista à Renascença . "Qualquer que seja a nossa profissão, hoje em dia temos a possibilidade de nos expressarmos publicamente nas redes sociais ", aponta, acrescentando que "se há pessoas que levam isso longe demais, que ameaçam , seja para os Anjos, seja a mim, seja a qualquer outra pessoa", isso "já está previsto na lei como um discurso que não é admissível" e essas pessoas devem ser "chamadas a responder por coisas que escrevem nas redes sociais e que realmente são ameaças, discurso de ódio, etc".

Humoristas ou não, eu nem sequer cingia isto apenas ao humor, porque qualquer crítico de cinema que diz que não gostou de um filme, um crítico literário que não gostou de um livro, de repente, se tivesse que tirar essas críticas, retirá-las porque os visados não gostaram, acho que isto limitaria bastante o que seria o exercício da crítica, da liberdade de expressão, e não só no humor. Portanto, não quero reivindicar aqui uma vitória de todos os humoristas mas, de certa maneira, acho que é uma vitória de toda a gente.

Eu acho que ambas as coisas, acho que às tantas nos envolvemos todos muito enquanto sociedade neste processo, não pelo processo em si e não pelo que estava em causa — porque relembro, mais uma vez, que era só um vídeo parvo e relativamente inofensivo, penso eu, teve que se provar em tribunal que era inofensivo, mas acho que talvez das coisas mais inofensivas que fiz nos últimos anos —, e não estávamos já a discutir bem o objeto. O objeto já não era esse e era a história dos limites do humor, da liberdade de expressão, que muitas vezes os Anjos insistiram que não era isso que estava em causa, mas quando, desde o primeiro momento a única coisa que é exigida é que eu retirasse o vídeo, obviamente isso seria, no fundo, limitar essa minha liberdade de expressão e, limitando a minha, limitar depois a liberdade de expressão de todas as outras pessoas.

Eu não estou muito surpreendida. Sempre esperei que o desfecho fosse este. Penso que eu e as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir ao julgamento e, portanto, esperava que a decisão fosse mais ou menos por aqui, sobretudo pelas coisas que foram sendo alegadas ao longo daqueles dias, naquelas sessões. Uma delas essa, de que eu tinha incitado ao ódio, ou tinha incitado ao apedrejamento em praça pública, e não vejo que nada naquela publicação tão simples, uma montagem em vídeo, uma sátira, e uma pergunta 'Foi para isto que se fez o 25 de Abril', numa alusão à quantidade de vezes que usamos essa frase para coisas realmente importantes e não para uma brincadeira daquelas, não via onde é que pudesse ser encontrado aí algum incentivo ao ódio e, portanto, parece-me a decisão mais óbvia.

Conhecida esta decisão, que diz ser improcedente na totalidade aquilo que os Anjos pediam e, daquilo que foi possível consultar, diz que houve excesso de escrutínio do público “ansioso”, e são palavras do Tribunal, “por pormenores negativos acerca da banda”. Houve sim uma criação que é descrita como humorística, e não há elementos que se possam usar para responsabilizar a ré, neste caso a ti, e há uma frase escrita pela juíza e que diz que “não há na publicação da ré qualquer apedrejamento verbal dos Anjos”. Tendo em conta este enquadramento de algumas linhas desta decisão, pergunto-te qual é o primeiro comentário e a reação?

Mesmo nós, qualquer que seja a nossa profissão, hoje em dia temos a possibilidade de nos expressarmos publicamente nas redes sociais, nomeadamente, e eu acho que é positivo que o possamos fazer e depois aí sim — e acho que foi uma coisa que foi muito confundida ao longo do processo —, se há pessoas que levam isso longe demais, que ameaçam, seja para os Anjos, seja a mim, seja a qualquer outra pessoa com exposição pública ou não, mas acontecerá mais às pessoas com exposição, se aí sim nos ameaçam, dizem que vão estar à nossa espera em sítio x, a determinada hora, que vão fazer isto a nós, aos nossos filhos, etc, isso sim, já está previsto na lei como um discurso que não é admissível e se calhar, então aí podem chamar-se essas pessoas à pedra, não é? E essas pessoas sim, serem chamadas a responder por coisas que escrevem nas redes sociais e que realmente são ameaças, discurso de ódio, etc.

Acho que nunca foi o caso e no fundo, sinto que os Anjos acabaram por processar a pessoa errada. Ou seja, nas razões de queixa que eventualmente teriam, acho que as centraram todas em mim e num exercício humorístico quando, se calhar, teriam sido mais bem sucedidos se tivessem tentado penalizar essas pessoas que fizeram essas coisas de que eles se queixam e com as quais eu também não concordo, e foi o que disse também em tribunal, não só não incentivei como como reprovo também que as pessoas utilizem as redes sociais para ameaçar outras, para as insultarem, etc.

Ficaste com a perceção de que até esta decisão do dia de hoje tenha havido algum impacto na liberdade de expressão, e até condicionado o humor até de outros colegas?

Acho que não, pelo contrário, acho que forneceu muito material humorístico a todos os meus colegas. Fui vendo vários exercícios que foram fazendo e ri-me muito com a maioria deles e, felizmente, acho que isso não aconteceu. Acho que as pessoas olharam para isto sempre como uma... No fundo, esta conclusão agora, de que é totalmente improcedente, eu acho que era, talvez não por estas palavras, não é, com palavras mais de leigos, mas era a sensação que as pessoas tinham, no sentido de isto não ter ponta por onde se lhe pegue, à medida que iam saindo mais notícias e mais informação sobre o que era o processo e de que é que os Anjos se queixavam e o que é que alegavam.

Portanto, eu acho que as pessoas não sentiram uma verdadeira ameaça à liberdade de expressão. Sentiram que isto era uma boa oportunidade para se discutir mais uma vez este tema. Mas acho que não limitou em nada nem o meu trabalho, nem o dos meus colegas humoristas, pelo contrário, até deu algumas ideias.

E aí, mudou alguma coisa na Joana humorista? Ou seja, alguma reflexão, este processo e até o julgamento, o que se ouviu lá, as versões, aquilo que as testemunhas foram alegando, aquilo que muitas vezes se calhar não se pensa quando se faz humor, mudou alguma coisa para o futuro?

Não, não, porque eu senti sempre que eram pessoas que tinham uma visão do mundo completamente diferente da minha, e tudo bem com isso, mas que não seriam nunca pessoas apreciadoras propriamente de humor, e acho que uma pessoa que leva tudo literalmente terá sempre dificuldade em apreciar ironia, seja a minha, seja a de outra pessoa, porque uma coisa é não gostar de um tipo de humor e gostar mais de outro. Não simpatizar com um comediante e gostar de outro, isso tudo bem.

No fundo, eu estava a ser aqui um bocadinho o bode expiatório desta desilusão que tinham tido eles, a equipa, toda a gente, por uma coisa muito importante, um momento muito aguardado e visto em todo o mundo não ter saído como queriam.

Mas eu acho que há pessoas para quem o discurso humorístico é mesmo uma coisa desconhecida, é como se estivéssemos a falar duas línguas diferentes, e eu sinto que isso aconteceu muito ali durante aqueles dias em tribunal e, portanto, eu não sentia ‘ah, eu de facto lesei estas pessoas, fiz-lhes muito mal’, nunca senti isso em momento algum, até podia ter acontecido, mas não foi de todo o caso, e muitas das coisas que eles se queixavam tinham a ver ou com a sua atuação — eu lembro-me, por exemplo, a certa altura a agente ou produtora dos Anjos até se comoveu em tribunal a lembrar que aquela atuação no MotoGP era muito importante para eles e tinha corrido mal.

Ou seja, eu percebi aí, também, que o que estava em causa era assim uma grande desilusão por uma coisa que devia ter corrido bem e ter corrido mal por uma série de razões, e que, no fundo, eu estava a ser aqui um bocadinho o bode expiatório desta desilusão que tinham tido eles, a equipa, toda a gente por uma coisa muito importante, um momento muito aguardado e visto em todo o mundo não ter saído como queriam.

Portanto, eu nunca me senti, em momento algum, mesmo com as acusações todas que foram sendo feitas e esses momentos mais emotivos e tal, nunca me sentia responsável por nenhuma daquelas dores que aquelas pessoas se queixavam, nunca pondo em causa que elas as tenham sentido na mesma, mas nunca consegui estabelecer um relação de nexo, causalidade, entre o meu vídeo e aquilo que aquelas pessoas estavam ali a relatar, que me pareceu sempre muito mais, primeiro, a desilusão daquilo ter corrido mal, depois uma dificuldade muito grande em lidar com a crítica, seja humorística ou não e, portanto, e não foi isso que me fez refletir sobre o meu trabalho, nem alterar nada. Podia haver alguma coisa que realmente fizesse, mas não foi esta.

Nem sobre o impacto do humor? Ou seja, parar para pensar, porque é uma produção que acontece e às vezes os acontecimentos da sociedade e da vida, e pelo Extremamente Desagradável percebemos que estão sempre a acontecer, há muita matéria e, às vezes, se calhar, não há a possibilidade de reflexão. Houve algum momento em que tenhas parado para pensar sobre os impactos?

Sim, eu penso nisso várias vezes, e até percebo, por exemplo, quando me cruzo com algumas pessoas de quem já falei, que elas se lembram sempre com muito mais detalhe do que eu, porque, fazendo cinco episódios por semana há muitos anos, não são assim tão significativos para mim como serão para o visado daquele dia, porque é sobre ele. Apesar de tudo, apesar de não ser sobre a pessoa, é sobre uma coisa que ela disse, uma coisa que ela fez, aquilo que ela escolheu expor em público.

Acho que também é uma questão que que foi levantada aqui neste processo, e que é talvez interessante discutir, porque eu não vou vasculhar nada da vida das pessoas que elas não tenham por sua livre iniciativa publicado seja na Internet, seja numa transmissão televisiva, como foi o caso e, portanto, há uma escolha das pessoas em exporem-se aos outros e depois às vezes há uma ideia de que só querem recolher daí a parte boa, só elogios, e que as críticas são terríveis e são impossíveis de aguentar. E eu acho que nós todos nos sujeitamos a isso, como eu me sujeito todos os dias. Se eu também abrir caixas de comentários, também vou ler muita coisa que não é simpática para mim. Eu vejo isso com muita naturalidade porque é normal, é o reverso da medalha, e portanto, isto não me fez, em nenhum momento, sentir mal ou ter um peso na consciência a pensar que coisas terríveis faço às pessoas.

Eu vejo que há pessoas, e sinto cada vez mais essa tendência, que querem comparar o humor com uma agressão, mas eu não o vejo assim, seja o meu, seja um humor que seja feito sobre mim. Posso não gostar, etc, isso é tudo muito válido, mas não ponho as coisas como equiparáveis, não sinto que o humor possa causar um dano real. As pessoas podem é não gostar, podem ficar tristes com isso. Tudo bem, não é a minha intenção, mas pode acontecer, mas não me fez pensar mais do que já tinha pensado antes sobre aquilo que faço.

Quais são os limites que o humor continua, ou não, a ter depois desta decisão?

Eu acho que continua a ter exatamente os mesmos, que são os limites do que está estabelecido na lei. Eu acho que o discurso humorístico, tendo se calhar uns limites um bocadinho mais amplos que o discurso sério, porque é entendível que as pessoas estão a fazer ironia, sarcasmo, estão a parodiar, estão a exagerar. Ou seja, há uma série de recursos que não são iguais, não é, quando ouvimos um discurso de um humorista ou um discurso de um primeiro-ministro. Mas eu acho que os limites, embora esta discussão pareça eterna e nunca acabe, estão bem definidos há muito tempo e são os limites do discurso de ódio, por exemplo.

Não vejo que os limites sejam alterados, e depois acho que cada um de nós tem o nosso limite pessoal, seja a produzir humor, ou seja, quando escrevemos um texto, quando o apresentamos a alguém, seja todos nós, enquanto potenciais espetadores, ouvintes, que escolhemos o que é que gostamos ou não, o que é que para nós já passa do limite. Todos temos a nossa sensibilidade individual e eu acho que é preferível que continue a ser assim do que termos de repente uma autoridade que vem instituir... Já tivemos em tempos, não é, se quisermos voltar à censura, podemos pedir a alguém, então, que estabeleça os limites do que se pode ou não dizer.

Eu acho que é pior, eu prefiro esta solução, mesmo que isso nos faça confrontar muitas vezes com coisas que nos ofendem ou até que nos chocam, que achamos terríveis, mas que estão dentro do aceitável e do que pode ser dito. E depois eu acho que cabe a cada um julgar se gosta daquele humorista, se não gosta, se riu, que eu acho que é o maior julgamento que o humorista pode ter, é fazer ou não rir, e se vai continuar a seguir, a acompanhar, se vai aos espetáculos.

Como na música, e noutras áreas, temos sempre a liberdade de não ouvir. Podemos escolher não ouvir, não temos é que ter a pretensão de proibir que exista. Eu acho que foi um bocadinho o que aconteceu aqui. Os Anjos não gostaram, percebo perfeitamente, como percebo que centenas de visados do Extremamente Desagradável não gostem. Não percebo é que queiram obrigar-me a retirar aquilo que disse, ou retirar vídeos, ou seja o que for. Acho que isso abria um precedente muito perigoso e que felizmente não foi aberto aqui.

Durante o julgamento, eles disseram que, para ter paz, era preciso ir à guerra. Daquilo que foste conhecendo, até porque, como disseste no julgamento, não os conhecias a não ser da imagem e das músicas, da importância pública que iam tendo, achas que eles agora, com esta decisão, já encontraram a paz?

Não faço ideia. Espero que sim. A sensação com que eu fiquei lendo o processo e estando ali naqueles dias, é que foi um bocadinho aquela imagem de tempestade num copo de água, não é? Acho que fizeram disto uma coisa muito maior do que era. Acho que em 2025 nunca estaríamos a falar de um vídeo de Instagram de 2022 se não tivesse acontecido tudo isto e, portanto, eu espero sinceramente que sim, que já estejam em paz com este assunto que acho que já lhes tirou o sono tempo demais.

Do teu lado, ficou alguma mágoa que também possa vir a ser resolvida na justiça?

Não, eu quanto menos tempo puder passar em tribunais, melhor. Não pretendo resolver nada na justiça. Não tenho nada para resolver, na verdade. Tenho só agora que acabar de pagar os honorários dos advogados, que pronto, acaba por ser uma penalização, além do tempo que se perde, não é, e que se faz perder aos tribunais, aos juízes etc, é uma brincadeira que sai um bocadinho cara, não é, porque tem que se pagar muitas horas de advogados, mas, tirando isso, não, vou seguir a minha vida normal.

Porque é que sentiste a necessidade, e foi público, de ir usando esta matéria do julgamento para ir fazendo algum humor e deixando algumas mensagens, até algumas bem recentes, esta semana. Porque é que sentiste essa necessidade, não estando fechado e não tendo surgido a decisão que acabou por ser publicada hoje?

Eu não lhe chamava, se calhar, necessidade. Eu acho que é, assim, um apelo normal que um humorista tem para falar de temas que, se calhar, são os temas que as pessoas mais esperam ouvir, também, porque hoje em dia não há sítio onde eu vá que não me falem dos Anjos. Essa a minha sentença, é falarem-me sempre disso e, portanto, percebo que as pessoas também tinham a expetativa de uma reação.

No caso dos Globos de Ouro, foi um prémio que tem a ver com o último ano de trabalho e no último ano de trabalho, apesar do meu trabalho não ter sido esse, aconteceu também isto e, portanto, fez-me sentido, mas sempre do ponto de vista humorístico, não é, fazer aquelas comparações de nós todos, vocês jornalistas também, estávamos à espera desde o início de setembro, havia muito aquela conversa de quando é que sai a sentença. E, portanto, achei graça, de repente estar a receber um prémio quando me interessava mais que se resolvesse este assunto, era mais importante do que o Globo de Ouro, e por isso fiz essa comparação no momento.

E é porque eu, de facto, acho que isto foi uma mina em termos humorísticos e eu, enquanto estava no julgamento, não achei que fizesse sentido estar a fazer este tipo de comentários, mas agora que acabou, e que já tinham acabado as sessões em tribunal, etc, senti-me livre para fazer as minhas considerações, já que durante o tempo do julgamento não falei.