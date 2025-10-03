Joana Marques vai lançar espetáculo "Em Sede Própria" inspirado no caso Anjos

03 out, 2025 - 21:48 • Redação
As notas tiradas pela humorista Joana Marques durante o julgamento do caso Anjos vão servir para espetáculo sobre eventos do último ano, anunciou a apresentadora das Três da Manhã da Renascença.
Joana Marques ficou esta sexta-feira a saber que foi absolvido no caso em que o grupo musical Anjos exigia uma indemnização da um milhão de euros, devido a um vídeo publicado nas redes sociais a brincar com uma atuação em que o duo cantou o hino nacional.
Em entrevista à Renascença, Joana Marques revelou que as peripécias em torno do processo judicial vão dar um espetáculo. O título já está escolhido: "Em Sede Própria".
"Estive a observar durante aquelas horas todas, a tomar notas, e agora eu acho que tenho o material suficiente para um espetáculo que espero lançar muito em breve", adiantou a humorista.
"Já tenho o tema, são as coisas que aconteceram neste último ano, agora contadas na minha perspetiva, porque eu acho que passámos muito tempo, e ainda bem, a ouvir a perspetiva dos queixosos, neste caso do Nelson e do Sérgio Rosado, e deram entrevistas longas sobre isto", sublinhou a humorista.
Pedido de indemnização
Joana Marques recorda que, durante o julgamento, tirou "muitas notas" sobre o que ia acontecendo, e até chegou a merecer o reparo das advogadas dos Anjos por causa disso.
"A certa altura até me lembro que as advogadas dos Anjos acharam muito mal eu estar ali em tribunal a tirar notas. Não sabia que não se não se podia, mas tirei, de facto, porque eu achei aqueles quatro dias muito divertidos, apesar de intensos, de estarmos ali a discutir uma coisa séria, eu acho que vejo sempre as coisas com esta lente do que é que pode ter graça, eu e qualquer humorista", afirma a locutora das Três da Manhã da Renascença e autora da rubrica/podcast Extremamente Desagradável.
Joana Marques considera a absolvição no processo movido pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, dos Anjos, "uma vitória de toda a gente".
O espetáculo "Em Sede Própria" estreia a 8 e 9 de maio de 2026 na Super Bock Arena, no Porto.
Seguem-se mais duas datas a 22 e 23 de maio de 2026, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.